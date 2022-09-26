Таиланд ждет 7,5 млн прибытий из-за рубежа во втором полугодии

В июле-августе Таиланд принимал уже больше 1 млн иностранцев, Пхукет – более 100 тыс. Официальные лица ждут дальнейшего роста цифр.

Новости Пхукета

4 Сентября 2022, 04:11 PM

Пассажиры первого рейса из Пенанга в пхукетском аэропорту 26 августа. Фото: TAC Phuket

Туристическое управление Таиланда (TAT) ожидает трехкратного увеличения турпотока во втором полугодии 2022 года, на фоне чего общий объем прибытий из-за рубежа за 12 месяцев должен составить около 10 млн человек. Пока что все идет по плану – после июльского открытия границ страна ежемесячно принимает больше миллиона иностранцев, а впереди высокий сезон.

Согласно прогнозу ТАТ, за период с июля по декабря Таиланд должны посетить 7,5 млн иностранцев, которые принесут экономике 403 млрд бат. В первом полугодии, то есть по состоянию на конец июня, количество прибытий составило 2,12 млн, но уже июль с августом принесли еще столько же, подняв общий показатель до 4,5 млн.

Кто откуда приезжает

Почти половину всех прибытий во втором полугодии – 3,13 млн из 7,5 млн – должны обеспечить страны Юго-Восточной Азии. Ожидаемая выручка на этом направлении – 114 млрд бат. Главные факторы роста – полное открытие сухопутных границ и уверенное восстановление регионального авиасообщения, особенно между крупными городами.

Прогнозируемое число прибытий из Европы – 1,6 млн, однако ожидаемая выручка больше – 119 млрд бат. В ТАТ отмечают, что европейцы по-прежнему отдыхают в Таиланде дольше, чем, к примеру, туристы из Малайзии и Сингапура, многие из которых приезжают буквально на пару дней. Ожидаемая средня выручка на европейском направлении – 74,4 тыс. бат на один визит, тогда как в случае со странами ЮВА – всего 36,4 тыс.

В ТАТ возлагают отдельные надежды на решение правительства увеличить срок разрешенного пребывания в Таиланде для туристов, приезжающих на основании безвизовых соглашений и по визам по прибытию. С октября первые будут получать штампы на 45 дней вместо 30, а вторые – на 30 дней вместо 15, что может стимулировать более продолжительные поездки.

Позитивно оцениваются перспективы турпотока из Южной Азии во главе с Индией, которая сейчас является лидером по числу туристичеких поездок в Таиланд, а также входит в число стран, туристы из которых с 1 октября получат право находиться в Королевстве на 15 дней больше. На этом направлении ожидают 989,3 тыс. туристов, которые должны принести экономике 50 млрд бат. Средний показатель в пересчете на человека – 50,5 тыс., то есть меньше европейского уровня, но все-таки больше, чем в случае с соседями по ЮВА. Один из главных факторов оптимизма – отсутствие проблем с авиарейсами.

Еще 831,9 тыс. туристов ждут из стран Северной Азии (42 млрд бат в сумме, 50,5 тыс. на человека). Если учесть, что к этому региону относится Китай, который до пандемии один обеспечивал 10 млн, то показатель скромныйй. Однако Пекин по-прежнему придерживается политики нулевой терпимости к COVID-19 и не спешит открывать границы. Также ограничения остаются в силе в Японии.

Перспективным направлением является Ближний Восток с его не самыми многочисленными, но много тратящими туристами. Во втором квартале из этого региона ждут 449,8 тыс. гостей, которые должны принести экономике 40 млрд бат (88,9 тыс. бат на человека).

Турпоток из Америки прогнозируется на уровне 257,4 тыс. человек, эффект для экономики – 19 млрд бат (73,4 тыс. на путешественника в среднем). Океания, включая Австралию и Новую Зеландию, должна обеспечить 234,6 тыс. туристических прибытий и 18,4 млрд бат выручки (78,4 тыс. на человека), еще 27,5 тыс. прибытий и 1,8 млрд бат выручки ожидают от Африки (65,5 тыс. на человека).

Ложка дегтя

Есть и негативные факторы, которые сдерживают восстановление туризма сейчас и, как ожидается, продолжат оказывать давление в течение всего второго полугодия. Главный из них – продолжающийся российско-украинский кризис и его многочисленные экономические последствия, в частности, для международного авиасообщение. Также вызывают беспокойство продолжающаяся политика нулевой терпимости в КНР и рост напряженности между материковым Китаем и Тайванем. На этом фоне тайский туризм вынужден искать возможности восстановления без опоры на китайский и российский рынки, которые некогда были ключевыми.

Ситуация на Пхукете

Прибытия на Пхукете также постепенно идут вверх, но об удвоении говорить не приходится. Согласно данным Иммиграционного бюро, в январе-апреле показатель колебался в диапазоне от 72,2 тыс. до 83,2 тыс., а затем пошел вверх: май – 86,4 тыс., июнь – 109,8 тыс., июль – 123,2 тыс., август (без двух последних дней) – 114 тыс. При этом надо отметить, что пхукетский показатель – это число прилетевших на остров пассажиров международных рейсов, что большее соответствует слову «турпоток», нежели общенациональный миллион прибытий, в который входят абсолютно все пересечения границы, включая отнюдь не туристический трафик из Малайзии или Лаоса.

Топ стран по прибытиям на Пхукет выглядит следующим образом (за период с 1 мая по 29 августа):

Индия – 104 тыс.;

Австралия – 44,1 тыс.;

Сингапур – 39,1 тыс.;

Великобритания – 27,5 тыс.;

Малайзия – 22,6 тыс.;

Германия – 16 тыс.;

США – 14,1 тыс.;

Россия – 12,8 тыс.;

Израиль – 11,2 тыс;

Саудовская Аравия – 10,9 тыс.

При этом нужно отметить, что Израиль до августа не присутствовал в первой десятке, но в этом месяце показал сразу 4,1 тыс. прибытий и буквально ворвался в топ.