Таиланд запустил сервис онлайн-продления разрешений на пребывание в стране

Иммиграционное бюро, структурно входящее в Королевскую полицию Таиланда, запустило систему онлайн-продления e-Extension с целью упростить экспатам регулярное решение визовых формальностей. Об этом заявил 8 ноября начальник правоохранительных органов Королевства генерал Дамронгсак Киттипрапат.
Система обеспечивает онлайн-прохождение всего процесса продления, включая подачу заявления и оплату на сайте Thaiextension.vfsevisa.com, сообщает Bangkok Post.
Как отметил генерал Киттипрапат, время обработки заявления сокращено с одного часа до трех минут. Офицер не пояснил, что именно происходит через час после подачи заявления, и не прокомментировал нахождение сервиса на домене .com, хотя сама полиция ранее призывала людей не доверять сайтам вне доменной зоны .go.th как потенциальным мошенническим клонам официальных страниц. К примеру, 90-дневные продления оформляются онлайн через сайт бюро www.immigration.go.th.
Согласно данным Иммиграционного бюро, которые приводит Bangkok Post, ежегодно около 200 тыс. экспатов в Таиланде проходят процедуру продления разрешений на пребывание по визам разных типов. Это количество демонстрирует тенденцию к росту, на фоне чего власти хотят оптимизировать бюрократический процесс, сделав его более удобным и менее времязатратным.
Сейчас онлайн система e-Extension проходит тестирование. В рамках пилотного этапа она доступна экспатам, живущим или работающим в Бангкоке. Иностранцы из столицы уже могут подавать заявления через Thaiextension.vfsevisa.com, но для подтверждения личности все равно необходим визит в офис Иммиграционного бюро на Chaeng Wattana Rd. Также в ходе личного визита, как пишет Bangkok Post, пользователь онлайн-системы получит визовую «наклейку» в паспорт. Газета не поясняет, какая наклейка может быть нужна иностранцу, который продлевает уже имеющуюся долгосрочную визу.
Иммиграционное бюро Таиланда намерено сделать сервис доступным по всей стране в будущем, но конкретные сроки наступления будущего пока не озвучивает.