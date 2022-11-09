Таиланд запустил сервис онлайн-продления разрешений на пребывание в стране

Иммиграционное бюро Таиланда объявило о запуске онлайн-системы продления разрешений на пребывание, в обиходе известного как продление виз. Предыдущие технологические новации ведомства не всегда были полностью успешными, но в случае с e-Extension тайская сторона нашла проверенного зарубежного партнера в лице VFS Global.

Новости Пхукета

9 Ноября 2022, 01:06 PM

Система e-Extension была запущена в партнерстве с VFS Global, авторизованным партнером правительства Великобритании по приему заявлений на паспорта от британских граждан. Изображение: Immigration Bureau