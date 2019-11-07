Таиланд запускает новую кампанию по стимулированию туристических трат в высокий сезон

Министерство туризма и спорта Таиланда объявило о запуске новой кампании, направленной на то, чтобы подстегнуть зарубежных туристов больше тратить на отдыхе. Стимулировать иностранцев будут скидками в торговых центрах.

Новости Пхукета

7 Ноября 2019, 09:19 AM

Фото: Central Group / Архив The Phuket News

Как заявил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн, в рамках кампании Amazing Thailand Grand Sale Passport Privileges зарубежные туристы смогут получить в торговых центрах скидки в размере вплоть до 70%. Продлится кампания с ноября по январь включительно, пишет Bangkok Post.

Кроме того, министр Ратчакитпракарн сообщил о планах предпринять очередную попытку добиться продления легальных часов работы ночных баров и клубах до 4:00. Соответствующее предложение будет передано на рассмотрение в кабинет министров в следующем году. В рамках подготовки документа Туристическое управление Таиланда (ТАТ) проведет исследование мнений представителей развлекательных заведений в туристических локациях, таких как Паттайя в Чонбури, Патонг на Пхукете и Ао-Нанг в Краби.

Также господин Ратчакитпракарн выразил надежду, что уже в декабре этого года состоится анонсированное ранее подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в туризме между Министерством природных ресурсов и окружающей среды, Министерством сельского хозяйства и кооперативов, Министерством образования, Министерством транспорта и Министерством здравоохранения и самим Министерством туризма и спорта.

В свою очередь руководство ТАТ обратилось к Банку Таиланда с призывов стабилизировать продолжающий укрепляться курс национальной валюты, «чтобы туристический бизнес мог спланировать деятельность на следующий год». По словам главы ТАТ Ютхасака Супасорна, укрепление бата ставит под вопрос достижения целевого показателя выручки от туризма, установленного на уровне 2,04 трлн бат. Согласно последнему отчету Минтуризма, за девять месяцев 2019 года выручка туристической сферы составила 1,42 трлн.

Также в ТАТ обещают продолжить работу над перераспределением туристических доходов в пользу городов и провинций второго эшелона. В ведомстве надеются, что в следующем году доходы будут распределяться в пропорции 65 на 35 против текущих 70 на 30.

«Ключ к развитию туризма в провинциях второго эшелона – это привлекать в них больше туристов прежде всего», – отметил глава ТАТ. Именно этим ведомство господина Супасорна занималось на завершившейся на этой неделе туристической выставке WTM London. Там тайская делегация презентовала, в частности, туристические возможности Убон-Ратчатхани, Удон-Тхани и Пхаттхалунг.