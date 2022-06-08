Таиланд запускает две новые лотереи

Правительство Таиланда объявило о запуске в этом году двух новых официальных лотерей. Цели инициативы – отвлечь внимание граждан от нелегальных игр и навести порядок в отрасли, включая реализацию многолетнего намерения искоренить практику спекуляции билетами по завышенным ценам, заявил 7 июня глава комитета по противодействию продаже лотереных билетов по завышенным ценам Чарнкрит Детвитак.

Новости Пхукета

8 Июня 2022, 06:34 PM

Продавщица лотерейных билетов в Бангкоке. Как можно увидеть, не все они продаются по предписанной законом цене в 80 бат. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

Господин Детвитак пояснил, что первая из новых лотерей будет шестизначной, как и уже существующая государственная. Во второй же будут использоваться комбинации из двух и трех цифр, как в подпольных лотереях, пишет Bangkok Post. По словам господина Детвитак, сейчас правительство обсуждает с университетом Кхон-Кэна проведения общественных слушаний по вопросу о запуске новых лотерей, после этого проект будет подан на рассмотрение в кабинет министров Таиланда.

Господин Детвитак заверил, что новые продукты для граждан будут соответствовать всем действующим законам, а доступ молодежи к лотереям жестко ограничат. В частности, продажу билетов запретят на территории школ, хотя неизвестно, действительно ли это было столь острой проблемой.

Лотереи с двузначными и трехзначными комбинациями уже запускались в Таиланде в годы премьерства Таксина Чинавата, но затем проект был свернут из-за выявленных противоречий с законом, отмечает Bangkok Post. Нарушения обнаружились в системе распределения выручки от продажи билетов.

Также господин Детвитак прокомментировал начало продаж билетов тайской государственной лотереи через банковское приложение Paotang. Идея оказалась невероятно востребованной, в первые же четыре дня через мобильный кошелек банка Krungthai было реализовано 5 млн билетов, но господин Детвитак отметил, что власти пока не готовы увеличить объем билетов, выделяемых для продажи через Paotang. Он добавил, что надо тщательно взвесить все факторы, а также высказал опасения, что изначальный ажиотаж может со временем сойти на нет.

Глава комитета по противодействию продаже лотереных билетов по завышенным ценам не уточнил, планируется ли продавать через Paotang билеты двух новых лотерей, которые он анонсировал.