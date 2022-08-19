Таиланд запретит онлайн-продажу и рекламу каннабиса

Готовящийся ко второму чтению Закон о каннабисе предусматривает ограничение на число кустов конопли, которые можно будет выращивать для личного пользования, а также запрет на рекламу и продажу марихуаны и продукции из нее онлайн. Об этом рассказал официальный представитель парламентского комитета, изучающего законопроект перед вторым чтением.

Новости Пхукета

19 Августа 2022, 04:19 PM

Кусты конопли перед специализированным магазином соответствующей продукции на Пхукете. Фото: Andrew Stoner

Официальный представитель комитета Парнтхеп Поурпонгпан раскрыл некоторые подробности законопроекта в четверг, 18 августа, пишет Bangkok Post, не уточняя, при каких обстоятельствах парламентарий беседовал с журналистами. Также неизвестно, почему об этих положениях стало известно только сейчас, хотя они затронут инвесторов в связанный с марихуаной бизнес, перекрыв им возможность, в частности, продавать свою продукцию в сети, что уже делают некоторые компании.

Господин Поурпонгпан рассказал лишь о некоторых статьях готовящегося закона, которые, видимо, счел ключевыми. Так статья 18 гласит, что желающий выращивать коноплю для использования в собственном домохозяйстве может посадить не более 15 кустов на домохозяйство. Чтобы выращивать растение легально, нужно зарегистрироваться через сайт или приложение Plook Ganja (дословно – «выращиваю ганджу»), что занимает не более дня и является абсолютно бесплатным. При этом одновременно вводится ограничение на площадь посадок конопли – не более 5 рай земли на домохозяйство.

Также закон предусматривает возможность регистрации на выращивание конопли в другом статусе, не как индивидуальное домохозяйства, а в качестве представителя одной из следующих групп: больницы, практикующие врачи; практикующие стоматологи; практикующие специалисты по традиционной тайской медицине, прикладной тайской медицине и традиционной китайской медицине; государственные агентства и ведомства; отделения Красного Креста в Таиланде; ветеринарные клиники.

Представители этих категорий могут использовать марихуану в качестве сырья для производства медицинских средств и препаратов для пациентов без получения дополнительного разрешения на это, заявил господин Поурпонгпан.

Сферу выращивания конопли в коммерческих целях регулирует статья 15. Она гласит, что лицо, выращивающие и перерабатывающее коноплю для продажи и другого коммерческого использования, должно получить соответствующее разрешение от властей. Осуществление деятельности без этого разрешения грозит штрафами и тюрьмой, причем строгость наказания зависит от площади посевов бизнеса. Оператору малого предприятия, площадь посадок у которого составляет не более 5 рай, может быть назначено до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат. Максимальное наказание для оператора крупного предприятия с посевами на площади более 5 рай – до трех лет тюрьмы и/или до 300 тыс. бат штрафа. Экспорт каннабиса без разрешения властей грозит тюремным сроком до пяти лет и/или штрафом в размере до 500 тыс. бат, пояснил господин Поурпонгпан.

Кроме того, готовящийся закон предусматривает ряд других требований к человеку, намеревающемся выращивать каннабис в коммерческих целях. Для физлица – возраст не менее 20 лет и гражданство Таиланда. Для юрлица – зарегистрированная тайская компания, принадлежащая гражданам Таиланда и управляемая гражданами Таиланда. Таким образом иностранцам в конопляном бизнесе места нет.

В статье 28 обсуждаемого сейчас Закона о каннабисе прописан запрет на онлайн-рекламу и онлайн-продажу «соцветий конопли, гашиша, экстрактов каннабиса и приспособлений для курения марихуаны». Предлагаемое авторами законопроекта наказание за нарушение запрета – до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

Также законопроект предусматривает ответственность за недостоверную рекламу или преувеличение достоинств «других частей растений каннабис, используемых как травы». Нарушителю также грозит до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа, заявил господин Поурпонгпан.

Статья 37 запрещает продажу «каннабиса и конопли, их экстрактов и продуктов питания с ними» лицам до 20 лет, беременным женщинам и кормящим грудью матерям. Максимальное наказание для нарушителей – все те же год тюрьмы и/или 100 тыс. бат штрафа.

Статья 37/1 запрещает продажу той же продукции через интернет и торговые автоматы (вендинговые машины). Также в ней содержится запрет на рекламу и марихуаны и продукции из нее и промо-кампании. Аналогичным образом в Таиланде нельзя рекламировать и предлагать скидки на спиртное и сигареты, однако в части алкоголя запрет массово игнорируется барами и ресторанами.

Кроме того, Закон о каннабисе и конопле должен отдельно запретить продажу марихуаны в храмах и других религиозных учреждениях, в школах и заведениях сферы образования, в общежитиях, общественных парках и других местах, которые определит Минздрав. Также в законе будет повторен и запрет на курение марихуаны в общественных местах, включая парки, рестораны и храмы.