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Таиланд закупит препарат Evusheld для тех, кто не может привиться обычными вакцинами

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) одобрил закупку за счет бюджета препарата Evusheld от компании AstraZeneca. Он поможет защитить о коронавируса тех, у кого прививки не вызывают должного ответа иммунной системы, или противопоказаны по тем или иным причинам.

Новости Пхукета

12 Апреля 2022, 04:48 AM
Evusheld. Разработка компании AstraZeneca. Фото: AFP

Evusheld. Разработка компании AstraZeneca. Фото: AFP

Как отметил официальный представитель правительства Тханакорн Вангбунконгчана, Evusheld был зарегистрирован в июне прошлого года, а в декабре американское Управление по надзору в области продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) одобрило его применение в США. Также к настоящему моменту Evusheld уже одобрен и Евросоюзом, пишет Bangkok Post.

Evusheld представляет собой комбинацию двух искусственных антител к коронавируса «долговременного действия» и работает по принципу «пассивной вакцинации». Препарат вводится двумя инъекциями, защита длится не менее шести месяцев. Evusheld предназначен именно для подготовки организма к встрече с вирусом, а не для применения при лечении болезни у уже заразившегося COVID-19 пациента.

Выступая после заседания CCSA в пятницу, 8 апреля, господин Вангбунконгчана рассказал, что по рекомендации офиса генерального прокурора правительство оформило закупку через внесение правок в действующий контракт с AstraZeneca на приобретение вакцины. Вместо части заказанных доз фармацевтическая компания поставит Evusheld. Таким образом на покупку пойдет часть уже утвержденного бюджета, новых расходов не будет.

Также официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин заявил 8 марта, что Национальное управление безопасности в сфере здоровья согласовало вопрос о бесплатной выдаче лицам из групп риска бесплатных наборов для экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу (АТК). Всего с апреля по сентябрь будут выданы 22,8 млн комплектов стоимостью в 55 бат каждый. По его словам, к настоящему моменту уже выданы 3,1 млн АТК, число получателей – 1,2 млн человек.

Также, как отметил господин Висануйотхин, больница Siriraj Hospital работает с частным сектором над налаживанием массового выпуска наборов АТК местного производства ценой в 40 бат за штуку. Ежемесячно производится около 200 тыс. наборов.

«Премьер-министр приветствовал эту инициативу и попросил рассмотреть возможность масштабирования производства до 1 млн наборов в месяц», – заявил господин Висануйотхин.

«Министр общественного здоровья [Анутин Чарнвиракун] сказал, что это возможно, хотя есть вероятность, что придется попросить о помощи Правительственную фармацевтическую организацию (GPO)», – добавил официальный представитель правительства.

 

 

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