Таиланд закупает израильские беспилотники Hermes 900

Военно-морской флот Таиланда подписал контракт на покупку беспилотных летательных аппаратов израильской фирмы Elbit Systems на сумму в 4 млрд бат.

Новости Пхукета

24 Сентября 2022, 11:00 AM

Беспилотный летательный аппарат Hermes 900. Фото: Elbit Systems

Как сообщил официальный представитель ВМФ вице-адмирал Поккронг Монтхатпхалин, в рамках контракта флот в течение четырех лет получит семь беспилотников Hermes 900, пишет Bangkok Post. Аппараты должны поступить во все региональные командования флота.

Соглашение о покупке БПЛА было подписано 21 сентября в Институте ВМФ Бангкоке. Подписи под документом поставили адмирал Сомпрасонг Нилсамай и директор Elbit Systems по развитию бизнеса и маркетингу Ниссим Ассаф Кохен.

Израильский Hermes 900 – всепогодный тактический беспилотник, серийно выпускаемый с 2011 года. Аппарат предназначен для воздушного патрулирования и разведки, хотя конструкция предусматривает возможность оснащения его ударными комплексами или надувным плотом.

В ВМФ Таиланда отметили, что планируют использовать машины для поисково-спасательных операций на море, но ничего не сказали, про опцию с плотами.

Hermes 900 отличается возможностью находиться в воздухе до 36 часов и подниматься на высоту более 9 км. Максимум полезной нагрузки аппарата – до 350 кг. Техническое оснащение аппарата включает различные системы обнаружения морских и наземных целей.

Беспилотники Hermes 900 используют более десятка стран, включая Израиль, Швейцарию, Канаду, Исландию, Грецию, Сингапур, Филиппины, Мексику, Колумбию и Бразилию. Также аппараты используются различными миссиями ООН.