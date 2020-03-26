Таиланд закрыл границы для иностранцев

Власти Таиланда ввели в стране чрезвычайное положение. К списку уже действовавших раньше мер по защите от коронавируса добавилось закрытие границ для иностранцев. Находящиеся за рубежом тайские граждане смогут вернуться в страну при наличии медицинских справок, подтверждающих, что они не больны COVID-19.

Новости Пхукета

26 Марта 2020, 09:03 AM

В Таиланде объявлено чрезвычайное положение сроком до конца апреля. Фото: Bangkok Post

Как указывал ранее премьер-министр Прают Чан-Оча, чрезвычайное положение в стране продлится до 30 апреля.

На время действия чрезвычайного положения границы Таиланда будут закрыты для иностранцев. Исключение составляют лишь дипломатические работники, водители, пилоты и капитаны судов, осуществляющих международные перевозки, а также другие категории лиц, «которым это разрешено премьер министров», пишет Bangkok Post.

Посольство России в Таиланде добавляет, что въехать в страну могут и иностранцы, которые имеют официальное разрешение на работу. Об этом же говорится и в сообщении ТАСС, причем агентство ссылается напрямую на постановление правительства Таиланда.

Вооруженные силы Таиланда организуют контрольно-пропускные пункты по всей стране, где будет проверяться состояние здоровья всех проходящих через них людей. При этом гражданам настоятельно рекомендовано воздержаться от необязательных поездок.

Людям из группы риска (старше 70 лет, младше пяти лет, лица с проблемами со здоровьем) настоятельно рекомендовано не покидать дома.

Все публичные собрания и общественные мероприятия на время чрезвычайного положения запрещены. При этом власти на местах могут по своему усмотрению закрыть те или иные места, посещение которых может повышать риск распространения коронавируса.

Проведение таких мероприятий, как свадьбы, похороны и религиозные ритуалы, не запрещается. Однако власти страны настоятельно рекомендуют воздержаться от них или уменьшить их масштаб.

Также могут продолжить работу магазины, промышленные предприятия, банки и другие виды бизнеса, на деятельность которых не вводилось отдельных запретов. При этом рестораны должны обслуживать клиентов только в формате «на вынос».

Правительство не исключает, что при ухудшении ситуации может быть введен круглосуточный комендантский час, о чем заявил вице-премьер Виссану Крыа-Нгам. Впрочем, пока это лишь теоретическая возможность на худший сценарий развития событий.

В связи с вводом чрезвычайного положения посольство РФ в Таиланде повторило свой призыв к россиянам вернуться в Россию.