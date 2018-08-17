Таиланд зафиксировал снижение уровня коррупции и среднего размера откатов
Специалисты Университета торговой палаты Таиланда (UTTC) зафиксировали снижение уровня коррупции в стране.
Новости Пхукета
17 Августа 2018 16:13:49
Индекс коррупции CSI по итогам первого полугодия составил 55 пунктов против 52 шестью месяцами ранее, пишет Bangkok Post. Чем выше показатель CSI, тем лучше ситуация (100 пунктов соответствуют полной прозрачности и отсутствию коррупции).
«Ситуация с коррупцией в стране улучшилась. Отчасти это произошло из-за большей осведомленности и нетерпимости к коррупции среди тайцев», – заявил президент UTTC Саувани Тхайрунгрот.
По словам господина Тхайрунгрота, основные источники коррупции – сложность бюрократических процедур, слабый контроль за соблюдением законов и наличие различных лазеек в законодательстве.
35% респондентов UTTC сообщили, что коррупции за полгода стало меньше, о росте коррупции заявили 23% опрошенных, 42% изменений не увидели. Шесть месяцев назад на снижение уровня коррупции указывали 30%, на рост – 37%, на неизменный уровень – 33%.
Наиболее частыми проявления коррупции в стране являются банальные взятки, теневые платежи чиновникам и политикам, принятие законодательных решений в чьих-либо интересах, оказание протекции тем или иным лицам со стороны политиков.
Отдельное внимание в UTCC уделил вопросу откатов. По данным организации, за полгода средний размер отката снизился с 25-35% до 20-25%.
«Согласно предварительным данным, которые мы собрали, проблема откатов по-прежнему существует, но их размер сократился до 20-25%», – заявил вице-президент UTCC Тханаватх Пхонвичай.
Также, по словам господина Пхонвичая, вырос уровень уверенности граждан в эффективности действий Национальной антикоррупционной комиссией (NACC), других независимых организаций, бизнеса и СМИ в плане борьбы с коррупцией.
В самой NACC улучшение показателя CSI связали с объединенными усилиями по борьбе с коррупцией. Также в ведомстве позитивно оценили принятый в конце июля закон, который расширили полномочия NACC и ввел ряд новых требований к чиновникам в плане прозрачности их работы. В частности, госслужащих и их жен (мужей) обязали отчитываться об активах.