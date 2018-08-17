Таиланд зафиксировал снижение уровня коррупции и среднего размера откатов

Специалисты Университета торговой палаты Таиланда (UTTC) зафиксировали снижение уровня коррупции в стране.

17 Августа 2018 16:13:49

Фото: Bangkok Post

Индекс коррупции CSI по итогам первого полугодия составил 55 пунктов против 52 шестью месяцами ранее, пишет Bangkok Post. Чем выше показатель CSI, тем лучше ситуация (100 пунктов соответствуют полной прозрачности и отсутствию коррупции).

«Ситуация с коррупцией в стране улучшилась. Отчасти это произошло из-за большей осведомленности и нетерпимости к коррупции среди тайцев», – заявил президент UTTC Саувани Тхайрунгрот.

По словам господина Тхайрунгрота, основные источники коррупции – сложность бюрократических процедур, слабый контроль за соблюдением законов и наличие различных лазеек в законодательстве.

35% респондентов UTTC сообщили, что коррупции за полгода стало меньше, о росте коррупции заявили 23% опрошенных, 42% изменений не увидели. Шесть месяцев назад на снижение уровня коррупции указывали 30%, на рост – 37%, на неизменный уровень – 33%.

Наиболее частыми проявления коррупции в стране являются банальные взятки, теневые платежи чиновникам и политикам, принятие законодательных решений в чьих-либо интересах, оказание протекции тем или иным лицам со стороны политиков.

Отдельное внимание в UTCC уделил вопросу откатов. По данным организации, за полгода средний размер отката снизился с 25-35% до 20-25%.

«Согласно предварительным данным, которые мы собрали, проблема откатов по-прежнему существует, но их размер сократился до 20-25%», – заявил вице-президент UTCC Тханаватх Пхонвичай.

Также, по словам господина Пхонвичая, вырос уровень уверенности граждан в эффективности действий Национальной антикоррупционной комиссией (NACC), других независимых организаций, бизнеса и СМИ в плане борьбы с коррупцией.

В самой NACC улучшение показателя CSI связали с объединенными усилиями по борьбе с коррупцией. Также в ведомстве позитивно оценили принятый в конце июля закон, который расширили полномочия NACC и ввел ряд новых требований к чиновникам в плане прозрачности их работы. В частности, госслужащих и их жен (мужей) обязали отчитываться об активах.