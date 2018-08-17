The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Таиланд зафиксировал снижение уровня коррупции и среднего размера откатов

Специалисты Университета торговой палаты Таиланда (UTTC) зафиксировали снижение уровня коррупции в стране.

Новости Пхукета

17 Августа 2018 16:13:49

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

Индекс коррупции CSI по итогам первого полугодия составил 55 пунктов против 52 шестью месяцами ранее, пишет Bangkok Post. Чем выше показатель CSI, тем лучше ситуация (100 пунктов соответствуют полной прозрачности и отсутствию коррупции).

«Ситуация с коррупцией в стране улучшилась. Отчасти это произошло из-за большей осведомленности и нетерпимости к коррупции среди тайцев», – заявил президент UTTC Саувани Тхайрунгрот.

По словам господина Тхайрунгрота, основные источники коррупции – сложность бюрократических процедур, слабый контроль за соблюдением законов и наличие различных лазеек в законодательстве.

35% респондентов UTTC сообщили, что коррупции за полгода стало меньше, о росте коррупции заявили 23% опрошенных, 42% изменений не увидели. Шесть месяцев назад на снижение уровня коррупции указывали 30%, на рост – 37%, на неизменный уровень – 33%.

Наиболее частыми проявления коррупции в стране являются банальные взятки, теневые платежи чиновникам и политикам, принятие законодательных решений в чьих-либо интересах, оказание протекции тем или иным лицам со стороны политиков.

Отдельное внимание в UTCC уделил вопросу откатов. По данным организации, за полгода средний размер отката снизился с 25-35% до 20-25%.

«Согласно предварительным данным, которые мы собрали, проблема откатов по-прежнему существует, но их размер сократился до 20-25%», – заявил вице-президент UTCC Тханаватх Пхонвичай.

Также, по словам господина Пхонвичая, вырос уровень уверенности граждан в эффективности действий Национальной антикоррупционной комиссией (NACC), других независимых организаций, бизнеса и СМИ в плане борьбы с коррупцией.

В самой NACC улучшение показателя CSI связали с объединенными усилиями по борьбе с коррупцией. Также в ведомстве позитивно оценили принятый в конце июля закон, который расширили полномочия NACC и ввел ряд новых требований к чиновникам в плане прозрачности их работы. В частности, госслужащих и их жен (мужей) обязали отчитываться об активах.

 

 

 

 

 

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.