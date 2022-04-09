Таиланд выплатил 3,6 тыс. компенсаций за смерти после вакцинации

Национальное управление медицинской защиты (NHSO) отчиталось о выплате компенсаций лицам, пострадавшим от побочных эффектов вакцин во время прививочной кампании. Попутно было озвучено число умерших по причинам, отнесенным на счет прививок. Таких оказалось 3,67 тыс.

Новости Пхукета

10 Апреля 2022, 11:00 AM

Побочные эффекты от прививок обошлись бюджету в 1,7 млрд бат. В 3670 случаях компенсации были выплачены родственникам, поскольку сам привившийся скончался. Фото: Stockphotokun