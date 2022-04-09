Таиланд выплатил 3,6 тыс. компенсаций за смерти после вакцинации

Как заявил генеральный секретарь NHSO Джадет Тхамматхат-Ари, общий размер компенсаций в связи с побочными эффектами вакцинации с 5 апреля прошлого года составил 1,7 млрд бат, число получивших компенсации – более 14 тыс. человек, а всего жалобы на побочные эффекты подали 17,1 тыс, пишет Bangkok Post.
Отклонены были 2,6 тыс. жалоб, еще 586 сейчас находятся на рассмотрении. Таким образом средний размер компенсации можно оценить примерно в 120 тыс. бат.
Как заявил господин Тхамматхат-Ари 3,67 тыс. семей получили максимальные компенсации в размере 400 тыс. бат. после смерти родственников по причинам, связанным с вакцинацией. 426 человек получили средние компенсации в размере 100-240 тыс. бат (долговременные негативные последствия вакцинации, такие как «временная инвалидность»). Примерно 9,94 тыс. заявителей получили компенсации в размере до 100 тыс. бат (сравнительно легкие побочные эффекты), еще
Больше всего жалоб подали жители Бангкока (2,81 тыс.). Следом расположились Убон-Рататхани (1,98 тыс.), Чианг-Май (1,8 тыс.), Удон-Тхани (1,65 тыс. ) и Накхон-Ратчасима (1,16 тыс.). Все провинции входят в список самых населенных в Таиланде, но не в указанном выше порядке.
Основные жалобы включали: повышение температуры, боль в желудке, рвоту, раздражение кожи, головную боль, сдавленность в груди, онемение частей тела. Также были зафиксированы случаи развития анафилактического шока после введения вакцины.
Подать заявление на компенсацию в связи с побочными эффектами вакцинации можно в течение двух лет после первого появления симптомов. В стране работают 13 отделений NHSO.