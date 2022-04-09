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Таиланд выплатил 3,6 тыс. компенсаций за смерти после вакцинации

Национальное управление медицинской защиты (NHSO) отчиталось о выплате компенсаций лицам, пострадавшим от побочных эффектов вакцин во время прививочной кампании. Попутно было озвучено число умерших по причинам, отнесенным на счет прививок. Таких оказалось 3,67 тыс.

Новости Пхукета

10 Апреля 2022, 11:00 AM
Побочные эффекты от прививок обошлись бюджету в 1,7 млрд бат. В 3670 случаях компенсации были выплачены родственникам, поскольку сам привившийся скончался. Фото: Stockphotokun

Побочные эффекты от прививок обошлись бюджету в 1,7 млрд бат. В 3670 случаях компенсации были выплачены родственникам, поскольку сам привившийся скончался. Фото: Stockphotokun

Как заявил генеральный секретарь NHSO Джадет Тхамматхат-Ари, общий размер компенсаций в связи с побочными эффектами вакцинации с 5 апреля прошлого года составил 1,7 млрд бат, число получивших компенсации – более 14 тыс. человек, а всего жалобы на побочные эффекты подали 17,1 тыс, пишет Bangkok Post.

Отклонены были 2,6 тыс. жалоб, еще 586 сейчас находятся на рассмотрении. Таким образом средний размер компенсации можно оценить примерно в 120 тыс. бат.

Как заявил господин Тхамматхат-Ари 3,67 тыс. семей получили максимальные компенсации в размере 400 тыс. бат. после смерти родственников по причинам, связанным с вакцинацией. 426 человек получили средние компенсации в размере 100-240 тыс. бат (долговременные негативные последствия вакцинации, такие как «временная инвалидность»). Примерно 9,94 тыс. заявителей получили компенсации в размере до 100 тыс. бат (сравнительно легкие побочные эффекты), еще

Больше всего жалоб подали жители Бангкока (2,81 тыс.). Следом расположились Убон-Рататхани (1,98 тыс.), Чианг-Май (1,8 тыс.), Удон-Тхани (1,65 тыс. ) и Накхон-Ратчасима (1,16 тыс.). Все провинции входят в список самых населенных в Таиланде, но не в указанном выше порядке.

Основные жалобы включали: повышение температуры, боль в желудке, рвоту, раздражение кожи, головную боль, сдавленность в груди, онемение частей тела. Также были зафиксированы случаи развития анафилактического шока после введения вакцины.

Подать заявление на компенсацию в связи с побочными эффектами вакцинации можно в течение двух лет после первого появления симптомов. В стране работают 13 отделений NHSO.

 

 

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