Таиланд выбирает, чем кормить гостей саммита АТЭС

Даже если президенты России и США все же не доедут до Бангкока в ноябре, тайские организаторы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, АРЕС) все равно намерены сделать все возможное, чтобы впечатлить гостей мероприятия 18-19 ноября.

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Во вторник, 1 ноября, в Доме правительства в Бангкоке открылась выставка блюд от 21 команды, вышедшей в финал национального конкурса за право накормить гостей саммита АТЭС тайскими блюдами.

В первый день на выставку заглянул премьер-министр Прают Чан-Оча, но попробовать творения соревнующихся поваров может и широкая публика, пишет Bangkok Post. Причем не только попробовать, но и проголосовать, сказав свое веское «арой» или «май арой».

Победителей выбирают в рамках конкурса, носящего название «Будущее еды АПЕК ради ответственного развития» (AРЕС Future Food for Sustainability). Изначально в нем участвовали более 2 тыс. команд поваров, но сейчас остался ровно 21 финалист. Внести свой вклад в голосование можно на сайте www.futurefoodapec.com до 13 ноября.

Победившая команда получит ровно 1 млн бат, а ее блюда будут поданы на стол участникам саммита АТЭС и сопутствующим мероприятий с 14 по 19 ноября. Основные дни саммита – 18 и 19 число. Генерал Чан-Оча накануне заявил, что свое участие подтвердили уже 18 лидеров региональных экономик, но их имена премьер-министр не назвал.