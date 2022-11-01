Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд выбирает, чем кормить гостей саммита АТЭС

Даже если президенты России и США все же не доедут до Бангкока в ноябре, тайские организаторы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, АРЕС) все равно намерены сделать все возможное, чтобы впечатлить гостей мероприятия 18-19 ноября.

Новости Пхукета

1 Ноября 2022, 03:45 PM
Десерт чианг кронг на выставке в Доме правительства Таиланда (ProTim Magket). Фото: Thai Government House / Bangkok Post

Десерт чианг кронг на выставке в Доме правительства Таиланда (ProTim Magket). Фото: Thai Government House / Bangkok Post

คาร์โบนาร่าด้วยไข่จากพืช (Vegan Cabonara). Фото: futurefoodapec.com

คาร์โบนาร่าด้วยไข่จากพืช (Vegan Cabonara). Фото: futurefoodapec.com

เมนูห่อหอมดวงใจ (ห่อหมก Vegan Ready to Eat). Фото: futurefoodapec.com

เมนูห่อหอมดวงใจ (ห่อหมก Vegan Ready to Eat). Фото: futurefoodapec.com

ข้าวถั่วลูกไก่ยำปักษ์ใต้ ผัก 5 สี. Фото: futurefoodapec.com

ข้าวถั่วลูกไก่ยำปักษ์ใต้ ผัก 5 สี. Фото: futurefoodapec.com

แค๊บ แค๊บ 8 เซียน (เมนูของว่าง). Фото: futurefoodapec.com

แค๊บ แค๊บ 8 เซียน (เมนูของว่าง). Фото: futurefoodapec.com

โครเก็ตพะแนงแพลนเบส. Фото: futurefoodapec.com

โครเก็ตพะแนงแพลนเบส. Фото: futurefoodapec.com

Thai Style Noodle with OmegaBalaz Sauce. Фото: futurefoodapec.com

Thai Style Noodle with OmegaBalaz Sauce. Фото: futurefoodapec.com

พืชพันบุกร้านก๋วยเตี๋ยว. Фото: futurefoodapec.com

พืชพันบุกร้านก๋วยเตี๋ยว. Фото: futurefoodapec.com

ดิปปู รู้งี้กินตั้งนานแล้ว Brain-friendly curry drip. Фото: futurefoodapec.com

ดิปปู รู้งี้กินตั้งนานแล้ว Brain-friendly curry drip. Фото: futurefoodapec.com

Plant-Based EGGFast. Фото: futurefoodapec.com

Plant-Based EGGFast. Фото: futurefoodapec.com

Healthy zaru ramen with Plate based Croquettes. Фото: futurefoodapec.com

Healthy zaru ramen with Plate based Croquettes. Фото: futurefoodapec.com

เมี่ยงคำมอร์มิตร(เป็นมิตรต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม). Фото: futurefoodapec.com

เมี่ยงคำมอร์มิตร(เป็นมิตรต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม). Фото: futurefoodapec.com

Green Curry Probiotic Bowl : ข้าวเขียวหวานแห้งโพรไบโอติกส์. Фото: futurefoodapec.com

Green Curry Probiotic Bowl : ข้าวเขียวหวานแห้งโพรไบโอติกส์. Фото: futurefoodapec.com

Во вторник, 1 ноября, в Доме правительства в Бангкоке открылась выставка блюд от 21 команды, вышедшей в финал национального конкурса за право накормить гостей саммита АТЭС тайскими блюдами.

В первый день на выставку заглянул премьер-министр Прают Чан-Оча, но попробовать творения соревнующихся поваров может и широкая публика, пишет Bangkok Post. Причем не только попробовать, но и проголосовать, сказав свое веское «арой» или «май арой».

Победителей выбирают в рамках конкурса, носящего название «Будущее еды АПЕК ради ответственного развития» (AРЕС Future Food for Sustainability). Изначально в нем участвовали более 2 тыс. команд поваров, но сейчас остался ровно 21 финалист. Внести свой вклад в голосование можно на сайте www.futurefoodapec.com до 13 ноября.

Победившая команда получит ровно 1 млн бат, а ее блюда будут поданы на стол участникам саммита АТЭС и сопутствующим мероприятий с 14 по 19 ноября. Основные дни саммита – 18 и 19 число. Генерал Чан-Оча накануне заявил, что свое участие подтвердили уже 18 лидеров региональных экономик, но их имена премьер-министр не назвал.

 

 

Have a news tip-off? Click here

От Пхукета до Кхон-Кэна. Шестой гид Michelin по Таиланду выйдет в конце года
Храм лапши быстрого приготовления в Бангкоке
Продукты с марихуаной дадут попробовать на фестивале в Сапан-Хине
Юбилей ресторана Rock Salt на Най-Харне
Современная французская кухня в L’Arome by the sea
Массаман-карри снова объявлен самым вкусным блюдом планеты по версии CNN
Проще жареного риса? Секреты одного из самых простых тайских блюд
Вышел новый гид «Мишлен» по Таиланду
C днем рождения, дорогая моя лапша!
Очарование аутентичности в Little Roma
Новый шеф-повар Kata Rocks и его блюда
Не стареющий Shakers в Раваи
Фестиваль еды стартует 15 августа на Пхукете
Кхао ман гай: Новая встреча со старым знакомцем
Вспоминая исанскую классику

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 