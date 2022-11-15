Таиланд вводит специализированную медицинскую визу

Проект по запуску специализированной медицинской визы не иммиграционного типа, получившей наименование Non-Immigran MT (Non-MT), был одобрен на заседании кабинета министров 15 ноября. Ожидается, что введена новая виза будет с 1 января 2023 года. Такой срок назвала после заседания заместитель официального представителя правительства Типанан Сиричана, пишет Bangkok Post.
Газета приводит лишь некоторые детали проекта. В частности, Bangkok Post указывает, что кабмин одобрил «снижение» сбора за новую визу с изначальных 6 тыс. бат до 5 тыс. бат. Виза будет годовой с возможностью многократного въезда в страну, но с разрешением на пребывание в 90 дней. Подобные правила всегда действовали, в частности, в отношении годовых бизнес-виз Non-Immigrant B. Получатель визы может оформить «зависимые» визы для трех сопровождающих его ближайших членов семьи.
Другие приводимые Bangkok Post параметры включают:
- Заявитель, которому нужно длительное лечение, должен будет обращаться в Иммиграционное бюро каждые 90 дней (видимо, речь идет о получении нового штампа без выезда из страны).
- Заявитель должен подтвердить, что располагает суммой не менее 800 тыс. бат для покрытия расходов на пребывание в Таиланде (как с пенсионной визой).
- Заявитель должен оформить страховку с покрытием лечения после ДТП и несчастных случаев, а также лечения COVID-19 на сумму не менее 100 тыс. долларов (около 3 млн бат).
Госпожа Сиричана отметила, что новая виза вводится в рамках стратегии правительства по превращению Таиланда в региональный медицинский хаб и развитию медицинского туризма.
Как отметила заместитель официального представителя правительства, виза будет выдаваться лицам, которым нужны медицинские услуги в связи с заболеваниями или состояниями, «которые больницы в Таиланде способны лечить и которые требуют более 90 дней лечения». При этом в список входят процедуры по борьбе со старением и регенеративной медицине, а также лечение коронарной недостаточности, онкология, стоматология и косметическая хирургия.
Bangkok Post указывает, что Таиланд сейчас принимает медицинских туристов по туристическим и не иммиграционным визам. Исключение – гости из шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), а также Китай, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам. Все предлагаемые визы предполагают однократный въезд.
В ноябре прошлого года кабинет министров дал принципиальное согласие на создание специализированной медицинской визы. После этого профильные ведомства, такие как Минтуризма, Минздрав, Министерство иностранных дел и Иммиграционное бюро, получили распоряжение проработать детали проекта и предоставить кабмину предложение для утверждения. Соответствующая работа заняла год.