Таиланд вводит специализированную медицинскую визу

Кабинет министров Таиланда одобрил создание визы нового типа – долгосрочной медицинской визы специально для туристов, едущих в страну за услугами в области здравоохранения. До этого подобные лица, как правило, получали обычные туристические визы, что создавало проблемы, если человек планировал получать медицинские услуги дольше, чем разрешенный срок пребывания по турвизе (60 дней после въезда плюс продление еще на 30 в Иммиграционном бюро).

Новости Пхукета

16 Ноября 2022, 09:00 AM

Операция по ринопластике в Беверли-Хиллс. Тайская медицинская виза также будет распространяться на косметическую хирургию. Фото: James Mutter

Проект по запуску специализированной медицинской визы не иммиграционного типа, получившей наименование Non-Immigran MT (Non-MT), был одобрен на заседании кабинета министров 15 ноября. Ожидается, что введена новая виза будет с 1 января 2023 года. Такой срок назвала после заседания заместитель официального представителя правительства Типанан Сиричана, пишет Bangkok Post.

Газета приводит лишь некоторые детали проекта. В частности, Bangkok Post указывает, что кабмин одобрил «снижение» сбора за новую визу с изначальных 6 тыс. бат до 5 тыс. бат. Виза будет годовой с возможностью многократного въезда в страну, но с разрешением на пребывание в 90 дней. Подобные правила всегда действовали, в частности, в отношении годовых бизнес-виз Non-Immigrant B. Получатель визы может оформить «зависимые» визы для трех сопровождающих его ближайших членов семьи.

Другие приводимые Bangkok Post параметры включают:

Заявитель, которому нужно длительное лечение, должен будет обращаться в Иммиграционное бюро каждые 90 дней (видимо, речь идет о получении нового штампа без выезда из страны).

Заявитель должен подтвердить, что располагает суммой не менее 800 тыс. бат для покрытия расходов на пребывание в Таиланде (как с пенсионной визой).

Заявитель должен оформить страховку с покрытием лечения после ДТП и несчастных случаев, а также лечения COVID-19 на сумму не менее 100 тыс. долларов (около 3 млн бат).

Госпожа Сиричана отметила, что новая виза вводится в рамках стратегии правительства по превращению Таиланда в региональный медицинский хаб и развитию медицинского туризма.

Как отметила заместитель официального представителя правительства, виза будет выдаваться лицам, которым нужны медицинские услуги в связи с заболеваниями или состояниями, «которые больницы в Таиланде способны лечить и которые требуют более 90 дней лечения». При этом в список входят процедуры по борьбе со старением и регенеративной медицине, а также лечение коронарной недостаточности, онкология, стоматология и косметическая хирургия.

Bangkok Post указывает, что Таиланд сейчас принимает медицинских туристов по туристическим и не иммиграционным визам. Исключение – гости из шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), а также Китай, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам. Все предлагаемые визы предполагают однократный въезд.

В ноябре прошлого года кабинет министров дал принципиальное согласие на создание специализированной медицинской визы. После этого профильные ведомства, такие как Минтуризма, Минздрав, Министерство иностранных дел и Иммиграционное бюро, получили распоряжение проработать детали проекта и предоставить кабмину предложение для утверждения. Соответствующая работа заняла год.