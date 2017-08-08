Водителей будут штрафовать за езду с красными номерами сверх установленного срока

С 1 октября в Таиланде будет введена ответственность за езду на автомобилях с временными красными номерами сверх определенного срока.

8 Августа 2017 14:29:24

C 1 октября красные номера будет необходимо менять на постоянные в течение 60 дней. Фото: Ian Fuller

Как пишет Bangkok Post, ответственность за несвоевременное получение постоянных номерных знаков будет введена с 1 октября этого года. Соответствующее заявление сделал глава Департамента наземного транспорта Таиланда Санит Промвонг.

Вплоть до 31 декабря у водителей будет 60 дней на то, чтобы поменять временные красные номера на постоянные. С 1 января срок будет составлять 30 дней. Штраф за нарушение требования о своевременной регистрации транспортного средства установлен в диапазоне 1-10 тыс. бат.

Следить за соблюдением закона должны совместно Департамент наземного транспорта и полиция. Нарушителей, по словам Санита Промвонга, будут «задерживать и штрафовать на месте».