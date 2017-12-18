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Таиланд вводит новые квитанции для оплаты штрафов за нарушения ПДД

Начальник дорожной полиции Пхукет-Тауна подполковник Тирават Лиамсуван подтвердил «Новостям Пхукета», что правоохранительные органы готовятся к переходу на квитанции нового образца, которые позволят водителям оплачивать штрафы без визита в полицейский участок.

Таньялак Сакут

18 Декабря 2017 16:24:06

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

На Пхукете новые квитанции пока не появились, но по словам подполковника Лиамсувана, в течение этой недели переход может уже состояться. В настоящий момент идет заполнение единой базы данных, в которой будут содержаться данные обо всех сотрудниках полиции, должностные обязанности которых предполагают выписывание штрафов за нарушения правил дорожного движения.

«Когда система заработает, получившие квитанции водители смогут оплатить штрафы в отделениях банков или онлайн. В посещении полицейских участков необходимости не будет», – заявил подполковник Лиамсуван.

«Система будет запущена так быстро, как только возможно. Вероятно, на этой неделе», – добавил офицер.

Судя по доступным в интернете фотографиям, новые квитанции также будет легче читать. В частности, полицейские не будут их заполнять от руки целиком: некоторые пункты (такие как тип нарушения) можно будет просто отметить галочкой в соответствующем квадрате.

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