Таиланд вводит новое наказание для водителей, не оплачивающих штрафы

С 1 апреля в Таиланде начнет действовать новая штрафная санкция для водителей, не оплачивающих в срок штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом 8 февраля объявили Королевская полиция Таиланда (RTP) и Департамент наземного транспорта (DLT). Объявление было сделано в рамках подписания меморандума об обмене информацией между базами данных двух ведомств.

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С 1 апреля водители с не оплаченными штрафами не смогут получить наклейку об оплате транспортного налога, а за езду без нее полиция обещает штрафовать на сумму сразу до 2000 бат. Фото: DLT

С 1 апреля водители с не оплаченными штрафами не смогут получить наклейку об оплате транспортного налога, а за езду без нее полиция обещает штрафовать на сумму сразу до 2000 бат. Фото: DLT

Новая санкция будет заключаться в том, что водитель с не оплаченным штрафом не сможет оплатить ежегодный транспортный налог и получить соответствующую наклейку на транспортное средство. А уже это, в свою очередь, будет вести к штрафу в размере вплоть до 2 тыс. бат, заявил шеф полиции Таиланда генерал Дамронгсак Киттипрапат (сейчас негласной нормой является 500 бат).

Дополнительно к денежному штрафу езда без наклейки об оплате транспортного налога (россияне часто по-привычке именуют ее «техосмотром») карается вычетом одного балла по действующей с января балльной системе. Причем это нарушение самое частое в статистике списания баллов за первый месяц работы системы.

Новое правило не будет иметь обратного эффекта, то есть препятствовать получению наклейки будут только штрафы, полученные после 1 апреля и не оплаченные в срок или не оспоренные в законном порядке.

Кроме того, предусмотрен своеобразный льготный период, чтобы водитель мог осознать свою неправоту и исправиться. Если при обращении в DLT выяснится, что у водителя не оплачены штрафы, то вместо наклейки он получит временный знак, с которым можно будет ездить 30 дней. За это время нужно будет погасить задолженность и с доказательством оплаты штрафа снова обратиться в DLT, пояснило ведомство (о восьми способах оплаты штрафа читайте здесь).

Также в ходе подписания меморандума между DLT и RTP были озвучены свежие данные о том, как работает новая балльная система штрафов за нарушение ПДД.

За период с 9 января по 6 февраля было произведено порядка 15,5 тыс. списаний баллов за различные нарушения. Пока что нуля баллов не достиг ни один водитель, самый худший результат – пять оставшихся баллов, причем такой шофер во всем Таиланде всего один. У двух водителей осталось по шесть баллов, еще у двух – по семь.

Самым частым нарушением является как раз езда без наклейки об оплате транспортного налога – почти 4,8 тыс. случаев (списание одного балла). На втором месте идет превышение скорости – примерно 2,9 тыс. (также минус один балл). На третьем – езда без номеров или с не читаемыми номерными знаками – 2,2 тыс. (снова минус один балл). В принципе «однобалльные» нарушения являются самыми частыми, поскольку в статистике потерявших баллов водителей больше всего тех, у кого осталось 11 из изначальных 12.

Среди провинций больше всего списаний за первый месяц было в Чайнате – 2,1 тыс. случаев. На втором месте с небольшим отставанием располагается Бангкок – 2 тыс. списаний. Третье место занимает Пхетчабури – 795 случаев. Данные по Пхукету отсутствуют.