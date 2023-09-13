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Таиланд вводит безвизовый режим для Казахстана и Китая с 25 сентября

Кабинет министров Таиланда одобрил ввод безвизового режима для туристов из Казахстана и Китая вместе с другими мерами по стимулированию экономики. Решение было принято на первом заседании нового состава кабмина под руководством премьера Сеттхи Тхависина. Впрочем, в публикации на сайте правительства четко указаны только даты – с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Каким именно будет безвиз – пока непонятно. Туристическая отрасль надеется на то, что туристам из Казахстана и Китая будут ставить такие же штампы на 30 дней, как европейцам. Однако не исключено, что речь может идти о 15 днях – либо просто по штампу, либо через бесплатные визы по прибытию.

Новости Пхукета

13 Сентября 2023, 05:59 PM
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подтвердил безвиз для Китая и Казахстана. Фото: Thai Government

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подтвердил безвиз для Китая и Казахстана. Фото: Thai Government

Как говорится в заявлении на сайте правительства Таиланда, безвиз с Китаем и Казахстаном пока рассматривается как временный – c 25 сентября по 29 февраля. После этого будет проведена оценка эффекта от этой меры и приняты решение о продолжении или сворачивании этой политики.

Днем ранее, 12 сентября, господин Тхависин провел встречи с представители профильных структур, посвященную открытию границ. Участвовали таких официальные лица Минтуризма, Иммиграционного бюро, Буро туристической полиции, госкорпорация Airports of Thailand. С предложением об упрощении правил въезда не спорит даже Иммиграционное бюро.

Полная стенограмма заседания кабмина пока не опубликована, на страницах Минтуризма, Министерства иностранных дел и Туристического управления Таиланда (ТАТ) пока нет подробностей относительно параметров безвиза для туристов из Китая и Казахстана.

Туристическая отрасль надеется, что речь идет о тех же условиях, которые Таиланд в одностороннем порядке предлагает гостям из большинства европейских стран – штамп на 30 дней в аэропорту без каких-либо предварительных требований или условий. Но речь может идти и о 15 днях либо в формате безвиза, либо через бесплатные визы по прибытию без предварительного уведомления.

Господин Тхависин в своем заявлении тоже не прояснил суть послабления для Китая и Казахстана, а лишь констатировал, что решение принято.

«Это означает, что туристы из обеих этих стран не будут должны получать визы перед прибытием в страну.. Схема будет временной, чтобы можно было оценить ее влияние», – цитирует Bangkok Post главу правительства.

Среди других инициатив по стимулированию экономики были одобрены (но не детализированы):

  • Создание комитета по стратегии мягкой силы;
  • Трехлетние кредитные каникулы для фермеров и малого бизнеса;
  • Выплата зарплат госслужащих равными долями два раза в месяц;
  • Снижение тарифа на электроэнергию с 4,45 бата за юнит до 4,1 бата за юнит;
  • Ввод максимальной планки цен на дизель в размере 30 бат за литр.

Как и в случае с безвизом, подробности этих одобренных инициатив пока неизвестны. На сайте правительства пока только перечислены сами решения кабмина, но не более того. Не исключено, что детали станут известны только после публикации соответствующих распоряжений в Royal Gazette и на сайтах профильных ведомств.

Также нет ясности и о других инициативах нового правительства Сеттхи Тхависина, которые уже считаются принятыми, но пока не оформлены в виде подлежащих к исполнению документов. Среди них – скорейший подъем минимального размера оплаты труда до 400 бат во всех провинциях. Зато с первого же дня господин Тхависин дал понять, на кого возложена честь финансировать все эти шаги. Об этом он сказал во время визита в провинции Пхукет и Пханг-Нга сразу после назначения.

«Оживление туризма – один из ключевых планов правительства Pheu Thai по генерации выручки, и этот план требует немедленной имплементации. Это то, как мы можем оперативно привлечь иностранные деньги, которые разбудят тайскую экономику. Деньги из-за рубежа должны потечь в страну так быстро, как только возможно», – заявил господин Тхависин.

«Туризм – самый быстрый способ подстегнуть выход экономики из рецессии, получив результат уже в краткосрочной перспективе. Именно поэтому мы выбрали Пхукет в качестве первого места для визита. Пусть у партии Pheu Thai и нет на острове ни одного своего депутата, но нас больше волнуют национальные интересы, чем партийные», – говорилось в заявлении его партии Pheu Thai.

Тогда же господин Тхависин упоминал и 90-дневный безвиз для россиян, причем по своей инициативе. Сначала он сказал о нем на встрече с турбизнесом в Ramada Plaza Chao Fa, а затем публично озвучил идею перед телекамерами в Кхао-Лаке. На заседании кабмина 13 сентября эта идея не обсуждалась. 

 

 

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