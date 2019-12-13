Таиланд вводит балльную систему штрафов за нарушения ПДД

Обсуждавшийся в течение многих лет переход на балльную систему наказаний за нарушения правил дорожного движения произойдет в Таиланде уже 19 декабря. Соответствующую дату озвучил корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» глава транспортной полиции провинции полковник Пхакин На-Ранонг.

Таньялак Сакут

13 Декабря 2019, 02:18 PM

Единая база информации о водителях была запущена в Таиланде в октябре. Эта инициатива открыла путь к внедрению давно обсуждаемой балльной системы штрафов за нарушения ПДД. Фото: Таньялак Сакут

Путь к внедрению балльной системы штрафов открыл состоявшийся в октябре запуск единой базы данных о водителях, доступ к которой имеют и все полицейские участки страны (именно полиция выписывает штрафы), и все отделения Департамента наземного транспорта (это ведомство отвечает за выдачу и отзыв водительских удостоверений).

Как пояснил полковник На-Ранонг, внедрение балльной системы штрафов будет происходить постепенно. К примеру, на Пхукете первыми снимать с водителей баллы начнут сотрудники дорожной полиции Пхукет-Тауна, а затем – их коллеги из других участков.

«Вычет баллов будет происходить автоматически при занесении информации о нарушении ПДД в единую базу данных о водителях. Сотрудники полиции смогут делать это прямо на дороге, используя мобильные электронные устройства», – заявил господин Виват Ситаманот, бывший глава пхукетского отделения Минздрава и нынешний руководитель совместной программы правительства Таиланда и Всемирной организации здравоохранения по повышению безопасности на дорогах.

По умолчанию у каждого водителя будет 12 баллов, из которых за каждое нарушение ПДД будет вычитаться некоторое их количество. Градация наказаний пока окончательно не утверждена, но известно, к примеру, что в случае вождения в пьяном виде количество вычитаемых баллов будет зависеть от концентрации алкоголя в крови. При потере всех 12 баллов действие водительского удостоверения нарушителя будет приостанавливаться на 90 дней, при этом максимальное наказание за езду без прав будет повышено до трех месяцев тюрьмы и/или 10 тыс. бат штрафа (сейчас – до 30 дней тюрьмы и/или до 1 тыс. бат штрафа).

«Повышенные штрафы за езду без прав должны вступить в силу в начале следующего года», – отметил господин Ситаманот.

Для возобновления действия водительского удостоверения нарушителю придется пройти обучающие курсы в Департаменте наземного транспорта. Потерянные баллы будут автоматически восполняться через год после фиксации факта нарушения ПДД. Проверить количество имеющихся баллов водители смогут через мобильное приложение Khap Dee, которое будет доступно для скачивания и установки на смартфоны в конце декабря.

«Аварии на дорогах происходят каждый день, и в этих авария гибнут люди. Нельзя просто штрафовать нарушителей за отдельные проступки и игнорировать их привычки вождения в целом. Нужно менять поведение людей, постоянно практикующих опасную езду. Только такие перемены позволять сделать наши дороги безопаснее», – резюмировал господин Ситаманот, сам являющийся жителем Пхукета и знающий о проблеме не понаслышке.