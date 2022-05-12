Таиланд вступит в сезон дождей в пятницу

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) назвал дату, с которой в этом году будет официально отсчитываться сезон дождей. Смена времен года произойдет в пятницу, 13 мая.

Новости Пхукета

12 Мая 2022, 09:00 AM

Пхукет в сезон дождей. 2016 год. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пишет Bangkok Post, окончание сезона дождей по всей стране ожидается в обычное время – в середине октября, «кроме южного региона, где «он продлится на три месяца больше». Издание не объясняет, как следует понимать эти слова синоптиков. Вероятно, речь все же идет не о внезапной климатической аномалии, а о том, как выглядят нормальные, к примеру, декабрьские осадки на юге страны в сравнении с центральной частью Королевства.

Также глава TMD Чомпари Чумпурат предупредила о том, что уже после начала сезона дождей – примерно с середины июня – возможен период слабы осадков и даже засуха, так что сельскохозяйственным регионам стоит быть готовыми к такому развитию событий.

Основные осадки, как происходит из года в год, должны выпасть в августе и сентябре. Именно в это время естественные и рукотворные резервуары запасают воду на будущие месяцы редких дождей.

Также непосредственно сейчас TMD продолжает следить за тропическим циклоном Асани в Бенгальском заливе, который вызывает дожди и наводнения на юге Таиланда. Среди пострадавших провинций – Сураттхани, Сокнгхла и Накхон-Сри-Тхаммарат.