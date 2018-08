Таиланд впервые принял этап серфинг-тура RAST На Пхукете в разгаре сезон серфинга, и прошлые выходные на пляже Патонг состоялось одно из ключевых событий этого сезона – пхукетский раунд соревнований REnextop Asian Surfing Tour (RAST). Первый серфинг-тур RAST проходил в прошлом году и включал лишь три этапа, в этом же году их количество выросло до пяти. Честь принимать тайский этап выпала Патонгу. Новости Пхукета 2 Августа 2018 15:00:00 Натсуми Таока одержала победу в обеих женских дисциплинах. Фото: ASC Media – Hain Пхукетские соревнования стали для участников настоящей проверкой на смелость, выносливость и мастерство. Мощные волны накатывали на пляж, и серферам приходилось демонстрировать настоящие чудеса в борьбе с ними, при этом не забывая искать возможности для того, чтобы исполнить элементы, способные впечатлить судей. Соревнования RAST проходят в четырех дисциплинах: мужской лонгборд, мужской шортборд, женский лонгборд, женский шортборд. На Пхукет в рамках тура приехали около 50 спортсменов из Сингапура, Японии, Филиппин, Индии, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии, Испании и Ирландии. Главным сюрпризом пхукетского этапа стало то, что победу в обеих женских дисциплинах одержала одна и та же спортсменка – Натсуми Таока из Японии. После соревнований она призналась, что золотой дубль стал неожиданностью и для нее самой. «Я так счастлива и удивлена, не могу поверить, что мне удалось выиграть и в шортборде, и в лонгборде!» – заявил после награждения Таока. По словам спортсменки, ранее у нее не получалось принять участие в соревнованиях Renextop из-за сложного графика. Но в случае с пхукетским этапом все сложилось удачно. «Я по-настоящему счастлива, что мне удалось приехать. Кроме того, моя любимая кухня – тайская», – добавила Таока. Свой успех девушка объясняет тем, что тренировалась в условиях, которые были схожи с Пхукетскими, «и это определенно помогло победить». Среди мужчин-шортбордистов борьба за золото развернулась между балийскими серферами Радитьей Ронди и Дармой Ясой, каждый из которых неоднократно вырывался вперед, но потом пропускал соперника. В итоге победил Дарма Яса, которому в один момент удался невероятный прыжок, который принес ему 8,1 очка на одной волне, что стало рекордом турнира. Его конкурент на последних секундах своего выступления также выдал великолепный прыжок, но очков за него не хватило, чтобы обойти Дарму. «Волны очень трудные здесь, но в финале мне повезло взять две действительно хорошие волны и заработать приличные очки», – заявил Дарма после награждения. Лучшим среди мужчин в лонгборде стал филиппинец Рогелио Эскуивель. В шортборде он также участвовал, но там был вынужден довольствоваться третьим местом. После победы он признался, что его стратегией было «зарабатывать максимум очков оставаясь на каждой пойманной волне до самого берега». «Я счастлив, что это сработало и принесло первую победу в Renextop», – заявил серфер. Пхукетские волные спортсмен также признал непростыми. По словам гендиректора REnextop Лиллиан Чен, перед турниром организаторы немного волновались насчет погоды, но беспокойства оказались напрасными. «По большей части было солнечно, и каждый день были волны. Так что мы считаем эти соревнования настоящим успехом. Думаю, серферам было весьма непросто, но это отличный опыт и для них, и для нас», – добавила она. Доволен дебютным пхукетским этапом RAST остался и старший судья соревнований Кинан Роксбург. Отдельно он похвалил местное сообветство и партнеров. Победители Шортборд, мужчины 1. Дарма Яса, Бали 2. Радитья Ронди, Бали 3. Рогелио Эскуивель, Филиппины 3. Дарма Путра, Бали Лонгборд, мужчины 1. Рогелио Эскуивель, Филиппины 2. Масая Тсукамото, Япония 3. Рико Думагуин, Филиппины 3. Дин Пермана, Индонезия Шортборд, женщины 1. Натсуми Таока, Япония 2. Дхеа Натасья, Индонезия 3. Кайри Секигучи, Япония 3. Дейзи Вальдез, Филиппины Лонгборд, женщины 1. Натсуми Таока, Япония 2. Дейзи Вальдез, Филиппины 3. Лина Мун, Южная Корея 3. Апинг Агудо, Филиппины Добавьте новостную ленту на свой сайт Житель Самут-Пракана застрелил соседа за отказ сделать музыку потише Тайский театр масок Кхон В программу черепашьего забега добавили полумарафонскую дистанцию Средиземноморский воскресный бранч в клубе Coast Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus