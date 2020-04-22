Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд возобновит внутренние авиаперевозки с 1 мая

Авиакомпании Таиланда смогут возобновить внутренние авиаперевозки с 1 мая при соблюдении строгих мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Соответствующее заявление сделало Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ).

Новости Пхукета

22 Апреля 2020, 05:56 PM
Nok Air, Thai AirAsia, Thai Lion Air и Bangkok Airways намерены возобновить полеты в мае. Фото: Rawipad C.KKU

Nok Air, Thai AirAsia, Thai Lion Air и Bangkok Airways намерены возобновить полеты в мае. Фото: Rawipad C.KKU

Согласно заявлению главы СААТ Чулы Сукманопа, после возобновления перевозок авиакомпании «должны осуществлять полеты по-другому».

Как пишет Bangkok Post, на 23 апреля назначена встреча представителей авиакомпаний (преимущественно лоукостеров) с регуляторами из СААТ. На встрече будут озвучены требования к тем, кто решит восстановить внутренние авиаперевозки.

Среди ожидаемых требований числится ношение всеми пассажирами лицевых масок на борту, запрет на подачу еды и напитков, а также социальное дистанцирование, заключающееся в том, что между двумя соседними креслами должно быть свободное пространство (проход или пустое кресло).

Желание возобновить перевозки в мае уже изъявили Thai AirAsia, Thai Lion Air, Nok Air и Bangkok Airways.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Кабмин Таиланда одобрил льготы на электричество
Около 10 тыс. иностранцев застряли на островах провинции Сурат-Тхани из-за коронавируса
Таиланд продлил визовые каникулы для иностранцев до конца июля
Анонсированы еще четыре вывозных рейса из Таиланда в Россию
Анонсирован вывозной рейс из Бангкока в Сочи и Ростов
За выходные из Таиланда вывезли свыше 600 россиян
Белоруссия анонсировала вывозной рейс Бангкок-Минск
Три новых вывозных рейса из Бангкока в Россию запланированы на выходные
Таиланд продлил запрет на прием зарубежных рейсов до конца апреля
Минздрав Таиланда объявил лечение COVID-19 бесплатным
Обливания водой в Сонгкран запрещены повсюду
Тайские школы не откроются вплоть до 1 июля
Остров Самуи закрылся до конца апреля
Таиланд продлил запрет на прием международных рейсов
Два рейса из Таиланда в Россию будут отправлены 7 апреля

 

Pavilions Home Video
Thai Residential
Mitsu Tiansin Motors
QSI International School Phuket

 