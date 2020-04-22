Таиланд возобновит внутренние авиаперевозки с 1 мая

Согласно заявлению главы СААТ Чулы Сукманопа, после возобновления перевозок авиакомпании «должны осуществлять полеты по-другому».
Как пишет Bangkok Post, на 23 апреля назначена встреча представителей авиакомпаний (преимущественно лоукостеров) с регуляторами из СААТ. На встрече будут озвучены требования к тем, кто решит восстановить внутренние авиаперевозки.
Среди ожидаемых требований числится ношение всеми пассажирами лицевых масок на борту, запрет на подачу еды и напитков, а также социальное дистанцирование, заключающееся в том, что между двумя соседними креслами должно быть свободное пространство (проход или пустое кресло).
Желание возобновить перевозки в мае уже изъявили Thai AirAsia, Thai Lion Air, Nok Air и Bangkok Airways.