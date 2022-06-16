Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд возобновил работу на девяти автобусных маршрутах в Лаос

Государственный оператор автобусных перевозок Transport Co с 15 июня возобновил работу на девяти маршрутах, связывающих города Таиланда и Лаоса. На части из них госкомпания работает сама, на части – с лаосскими партнерами.

Новости Пхукета

16 Июня 2022, 12:00 PM
Автобус Лой – Луанг-Прабанг. Фото: Bangkok Post

Автобус Лой – Луанг-Прабанг. Фото: Bangkok Post

Как сообщает газета Bangkok Post, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и снятия коронавирусных ограничений в Таиланде и Лаосе, снова доступны стали следующие маршруты:

  • Бангкок – Вьентьян;
  • Бангкок – Паксе;
  • Убон-Ратчатхани – Паксе;
  • Накхон-Пханом – Тхакхек;
  • Мукдакхан – Саваннакхет;
  • Чианг-Кхонг – Бокео;
  • Лой – Луанг-Прабанг;
  • Нонг-Кхай – Вьентьян;
  • Удон-Тхани – Вьентьян.

Управляющий директор Transport Co Саньялак Панваттаналикхит отметил, что для поездок требуется иметь сертификат о минимум двух дозах вакцины, от иностранцев также требуется получение Thailand Pass. Для въезда в Лаос гражданам третьих стран (не тайцам и не лаосцам) нужна медицинская страховка.

Согласно изначальному плану перевозчика, с 15 июня должны были быть запущены еще четыре других маршрута: Кхон-Кэн – Вьентьян, Удон-Тхани – Ванг-Вьенг, Чианг-Май – Луанг-Прабанг и Нан – Луанг-Прабанг. Однако их возобновление отложили по причинам низкого спроса в сезон дождей, высоких цен на дизельное топливо и падения курса кипа, национальной валюты Лаоса.

 

 

Have a news tip-off? Click here

AirAsia ждет V-образного восстановления авиаперевозок в Азии
Жительница Бангкока арестована за вовлечение соотечественниц в проституцию за границей
Сабантуй отпразднуют на Пхукете
Knight Frank: Рынок кондо на Пхукете ожил в первом квартале за счет россиян
Полиция ищет мотоциклиста, сорвавшего с шеи местного жителя золотую цепочку
Пхукет поставил цель снизить смертность на дорогах вдвое за пять лет
Таиланд отменяет миграционные карточки для авиапассажиров
Власти провели рейд по барам Пхукет-Тауна
В Индийском океане замолчал второй тайский буй предупреждения о цунами
Иммиграционное бюро напомнило о штрафах за просрочку 90-дневных отчетов
В Таиланде вскрыли схему поставки оружия на черный рынок
Тайские военные пришли на помощь попавшей в аварию женщине
Возобновление автобусного сообщения c Вьентьяном отложено
Масштабное отключение электричества запланировано в Калиме и Камале
Отключение электричества ожидается в районе школы Kajonkiet Thalang

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
Lean On Me Live Fest
QSI International School Phuket

 