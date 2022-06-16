Таиланд возобновил работу на девяти автобусных маршрутах в Лаос

Как сообщает газета Bangkok Post, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и снятия коронавирусных ограничений в Таиланде и Лаосе, снова доступны стали следующие маршруты:
- Бангкок – Вьентьян;
- Бангкок – Паксе;
- Убон-Ратчатхани – Паксе;
- Накхон-Пханом – Тхакхек;
- Мукдакхан – Саваннакхет;
- Чианг-Кхонг – Бокео;
- Лой – Луанг-Прабанг;
- Нонг-Кхай – Вьентьян;
- Удон-Тхани – Вьентьян.
Управляющий директор Transport Co Саньялак Панваттаналикхит отметил, что для поездок требуется иметь сертификат о минимум двух дозах вакцины, от иностранцев также требуется получение Thailand Pass. Для въезда в Лаос гражданам третьих стран (не тайцам и не лаосцам) нужна медицинская страховка.
Согласно изначальному плану перевозчика, с 15 июня должны были быть запущены еще четыре других маршрута: Кхон-Кэн – Вьентьян, Удон-Тхани – Ванг-Вьенг, Чианг-Май – Луанг-Прабанг и Нан – Луанг-Прабанг. Однако их возобновление отложили по причинам низкого спроса в сезон дождей, высоких цен на дизельное топливо и падения курса кипа, национальной валюты Лаоса.