Таиланд возобновил работу на девяти автобусных маршрутах в Лаос

Государственный оператор автобусных перевозок Transport Co с 15 июня возобновил работу на девяти маршрутах, связывающих города Таиланда и Лаоса. На части из них госкомпания работает сама, на части – с лаосскими партнерами.

Новости Пхукета

16 Июня 2022, 12:00 PM

Автобус Лой – Луанг-Прабанг. Фото: Bangkok Post

Как сообщает газета Bangkok Post, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и снятия коронавирусных ограничений в Таиланде и Лаосе, снова доступны стали следующие маршруты:

Бангкок – Вьентьян;

Бангкок – Паксе;

Убон-Ратчатхани – Паксе;

Накхон-Пханом – Тхакхек;

Мукдакхан – Саваннакхет;

Чианг-Кхонг – Бокео;

Лой – Луанг-Прабанг;

Нонг-Кхай – Вьентьян;

Удон-Тхани – Вьентьян.

Управляющий директор Transport Co Саньялак Панваттаналикхит отметил, что для поездок требуется иметь сертификат о минимум двух дозах вакцины, от иностранцев также требуется получение Thailand Pass. Для въезда в Лаос гражданам третьих стран (не тайцам и не лаосцам) нужна медицинская страховка.

Согласно изначальному плану перевозчика, с 15 июня должны были быть запущены еще четыре других маршрута: Кхон-Кэн – Вьентьян, Удон-Тхани – Ванг-Вьенг, Чианг-Май – Луанг-Прабанг и Нан – Луанг-Прабанг. Однако их возобновление отложили по причинам низкого спроса в сезон дождей, высоких цен на дизельное топливо и падения курса кипа, национальной валюты Лаоса.