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Таиланд возглавил список зарубежных предпочтений россиян на Новый год

Согласно данным АТОР, Таиланд является лидером по популярности у туристов из России в качестве места для зарубежного отдыха в Новый год. Среди российских курортов лидирует Сочи.

Новости Пхукета

27 Декабря 2018, 09:27 AM
Фото: Tatsuya Fukata

Фото: Tatsuya Fukata

Выступая на форуме «Туристические итоги 2018 года, тренды новогоднего спроса россиян и прогнозы по рынку на 2019 год», – исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, то в туристических предпочтениях россиян четко прослеживается «региональная составляющая», сообщает РИА Новости.

«Здесь играет роль региональная составляющая, так как Таиланд и Китай остаются направлениями номер один для регионов Сибирского федерального округа и Дальнего Востока. А Сочи чаще выбирают жители Центрального и Уральского федеральных округов. Поэтому в совокупности мы получаем два основных зимних направления», – заявила госпожа Ломидзе.

По словам Ломидзе, оба топовых направления – Таиланд и Сочи – «толкаются локтями и занимают первое место».

Как указала исполнительный директор АТОР, в ближайшие годы турпоток будет оцениваться по двум картинами потребительского рынка: западная часть России (до Урала) и восточная.

Отдельно госпожа Ломидзе отметила «прорыв» Турции, «которая так активно на Новый год в России не продавалась даже в докризисные 2011-2013 годы». По итогам года посетить эту страну могут 6 млн россиян.

 

 

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