Таиланд вошел в топ-3 самых популярных стран мира у цифровых кочевников

Королевство Таиланд входит в тройку самых популярных стран мира у цифровых кочевников, уступая лишь США и Испании. Таковы результаты «исследования», проведенного порталом Resume.io. Бангкок и Чианг-Май возглавляют рейтинг самых популярных городов в Азии, в середине десятки располагаются Пханган и Краби, однако Пхукету места не нашлось. Впрочем, надо сразу сказать, что авторы вели подсчет по публикациям в Instagram c хэштегом #digitalnomad. Таким образом программисты, тарологи и криптоинвесторы, не пользующиеся Instagram или забывающие ставить тег #digitalnomad, остались за бортом исследования.

Новости Пхукета

В публикации о местах проживания (и фотографирования) цифровых кочевников Resume.io справедливо отмечает, что удаленная работа с каждым годом становится все более распространенным явлением. Не только многие профессии не требуют физического присутствия человека в офисе, но и сами люди постепенно учатся работать без постоянного надзора над собой. И если пандемия оставила после себя что-то хорошее, то это – легитимация удаленной работы.

Разумеется, исследование Resume.io нельзя воспринимать серьезно, но любопытство оно, безусловно, вызывает. И если у вас сейчас появилось желание сравнить его с рейтингами еды TasteAtlas, то вы не одиноки. Действительно, что-то похожее в подходе у этих двух порталов есть. Итак, карта распределения цифровых кочевников через призму хэштегов в Instagram.

Топ 10 стран мира по выбору цифровых кочевников

США; Испания; Таиланд; Мексика; Франция; Индонезия; Португалия; Италия; Великобритания; Индия.

Самые популярные города в отдельных частях света:

Нью-Йорк, Северная Америка; Буэнос-Айрес, Южная Америка; Лондон, Европа; Дубай, Ближний Восток; Бангкок, Азия; Кейптаун, Африка.

Топ-10 главных локаций в Азии:

Бангкок, Таиланд; Чианг-Май, Таиланд; Убуд, Индонезия; Сингапур, Сингапур; Бандунг, Индонезья; Пханган, Таиланд; Куала-Лумпур, Таиланд; Денпасар, Индонезия; Краби, Таиланд; Сеул, Южная Корея.

«Бангкок взял корону как топовое направление для цифровых кочеников в Азии и Океании с показателем в 20247 постов с тегом #digitalnomad в Instagram. Бангкок – одно из самых популярных туристических направлений в мире, так что не удивительно, что цифровые кочевники обосновались здесь. Следом идет еще один тайский город – Чианг-Май (15920 постов), который Digital Nomad World именует «сокровищем» для кочевников в виду быстрого интернета и изобилия кафе и коворкинговых пространств. Также в первой десятке представлены города Индонезии, Сингапура, Малайзии и Кореи», – пишет Resume.io.

Правда, «сингапурский город» по понятным причинам в списке всего один. «Пхукетских», «самуйских» и «балийских» в первой десятке нет, а вторую десятку составители рейтинга и не публиковали.