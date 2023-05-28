Таиланд вошел в топ-3 самых популярных стран мира у цифровых кочевников

В публикации о местах проживания (и фотографирования) цифровых кочевников Resume.io справедливо отмечает, что удаленная работа с каждым годом становится все более распространенным явлением. Не только многие профессии не требуют физического присутствия человека в офисе, но и сами люди постепенно учатся работать без постоянного надзора над собой. И если пандемия оставила после себя что-то хорошее, то это – легитимация удаленной работы.
Разумеется, исследование Resume.io нельзя воспринимать серьезно, но любопытство оно, безусловно, вызывает. И если у вас сейчас появилось желание сравнить его с рейтингами еды TasteAtlas, то вы не одиноки. Действительно, что-то похожее в подходе у этих двух порталов есть. Итак, карта распределения цифровых кочевников через призму хэштегов в Instagram.
Топ 10 стран мира по выбору цифровых кочевников
- США;
- Испания;
- Таиланд;
- Мексика;
- Франция;
- Индонезия;
- Португалия;
- Италия;
- Великобритания;
- Индия.
Самые популярные города в отдельных частях света:
- Нью-Йорк, Северная Америка;
- Буэнос-Айрес, Южная Америка;
- Лондон, Европа;
- Дубай, Ближний Восток;
- Бангкок, Азия;
- Кейптаун, Африка.
Топ-10 главных локаций в Азии:
- Бангкок, Таиланд;
- Чианг-Май, Таиланд;
- Убуд, Индонезия;
- Сингапур, Сингапур;
- Бандунг, Индонезья;
- Пханган, Таиланд;
- Куала-Лумпур, Таиланд;
- Денпасар, Индонезия;
- Краби, Таиланд;
- Сеул, Южная Корея.
«Бангкок взял корону как топовое направление для цифровых кочеников в Азии и Океании с показателем в 20247 постов с тегом #digitalnomad в Instagram. Бангкок – одно из самых популярных туристических направлений в мире, так что не удивительно, что цифровые кочевники обосновались здесь. Следом идет еще один тайский город – Чианг-Май (15920 постов), который Digital Nomad World именует «сокровищем» для кочевников в виду быстрого интернета и изобилия кафе и коворкинговых пространств. Также в первой десятке представлены города Индонезии, Сингапура, Малайзии и Кореи», – пишет Resume.io.
Правда, «сингапурский город» по понятным причинам в списке всего один. «Пхукетских», «самуйских» и «балийских» в первой десятке нет, а вторую десятку составители рейтинга и не публиковали.