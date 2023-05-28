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Таиланд вошел в топ-3 самых популярных стран мира у цифровых кочевников

Королевство Таиланд входит в тройку самых популярных стран мира у цифровых кочевников, уступая лишь США и Испании. Таковы результаты «исследования», проведенного порталом Resume.io. Бангкок и Чианг-Май возглавляют рейтинг самых популярных городов в Азии, в середине десятки располагаются Пханган и Краби, однако Пхукету места не нашлось. Впрочем, надо сразу сказать, что авторы вели подсчет по публикациям в Instagram c хэштегом #digitalnomad. Таким образом программисты, тарологи и криптоинвесторы, не пользующиеся Instagram или забывающие ставить тег #digitalnomad, остались за бортом исследования.

Новости Пхукета

29 Мая 2023, 10:00 AM
Топ-10 самых популярных азиатских «городов» у цифровых кочевников. Фото: Resume.io

Топ-10 самых популярных азиатских «городов» у цифровых кочевников. Фото: Resume.io

Частота упоминания цифровыми кочевниками себя в Instagram в разных странах. Фото: Resume.io

Частота упоминания цифровыми кочевниками себя в Instagram в разных странах. Фото: Resume.io

В публикации о местах проживания (и фотографирования) цифровых кочевников Resume.io справедливо отмечает, что удаленная работа с каждым годом становится все более распространенным явлением. Не только многие профессии не требуют физического присутствия человека в офисе, но и сами люди постепенно учатся работать без постоянного надзора над собой. И если пандемия оставила после себя что-то хорошее, то это – легитимация удаленной работы.

Разумеется, исследование Resume.io нельзя воспринимать серьезно, но любопытство оно, безусловно, вызывает. И если у вас сейчас появилось желание сравнить его с рейтингами еды TasteAtlas, то вы не одиноки. Действительно, что-то похожее в подходе у этих двух порталов есть. Итак, карта распределения цифровых кочевников через призму хэштегов в Instagram.

Топ 10 стран мира по выбору цифровых кочевников

  1. США;
  2. Испания;
  3. Таиланд;
  4. Мексика;
  5. Франция;
  6. Индонезия;
  7. Португалия;
  8. Италия;
  9. Великобритания;
  10. Индия.

Самые популярные города в отдельных частях света:

  1. Нью-Йорк, Северная Америка;
  2. Буэнос-Айрес, Южная Америка;
  3. Лондон, Европа;
  4. Дубай, Ближний Восток;
  5. Бангкок, Азия;
  6. Кейптаун, Африка.

Топ-10 главных локаций в Азии:

  1. Бангкок, Таиланд;
  2. Чианг-Май, Таиланд;
  3. Убуд, Индонезия;
  4. Сингапур, Сингапур;
  5. Бандунг, Индонезья;
  6. Пханган, Таиланд;
  7. Куала-Лумпур, Таиланд;
  8. Денпасар, Индонезия;
  9. Краби, Таиланд;
  10. Сеул, Южная Корея.

«Бангкок взял корону как топовое направление для цифровых кочеников в Азии и Океании с показателем в 20247 постов с тегом #digitalnomad в Instagram. Бангкок – одно из самых популярных туристических направлений в мире, так что не удивительно, что цифровые кочевники обосновались здесь. Следом идет еще один тайский город – Чианг-Май (15920 постов), который Digital Nomad World именует «сокровищем» для кочевников в виду быстрого интернета и изобилия кафе и коворкинговых пространств. Также в первой десятке представлены города Индонезии, Сингапура, Малайзии и Кореи», – пишет Resume.io.

Правда, «сингапурский город» по понятным причинам в списке всего один. «Пхукетских», «самуйских» и «балийских» в первой десятке нет, а вторую десятку составители рейтинга и не публиковали.

 

 

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