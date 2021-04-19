Таиланд вновь ужесточил коронавирусные ограничения

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) опубликовало новый список ограничений, направленных на сдерживание коронавирусной инфекции в стране.

Новости Пхукета

19 Апреля 2021, 03:35 PM

Фото: Муниципалитет Патонга (архив)

Все провинции были разделены на две категории: 18 «красных зон» (зоны повышенного контроля) и 59 «оранжевых зон» (зоны контроля). Пхукет, где за последнее время было отмечено свыше 200 заражений попал в «красный список».

Основные запреты сформулированы в виде таблицы

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНЫЕ ЗОНЫ ОРАНЖЕВЫЕ ЗОНЫ Очные уроки в школах Запрещено Запрещено Собрания свыше 50 человек Запрещено Запрещено Пабы, бары, караоке, массаж Запрещено Запрещено Рестораны и точки общепита Обслуживание в залах до 21.00, работа на вынос до 23.00 Обслуживание в залах до 23.00 Потребление алкоголя в ресторанах и точках общепита Запрещено Запрещено Крупные торговые центры До 21.00 До 21.00 Магазины и рынки С 4:00 до 23:00 В соответствии с условиями новой нормальности Фитнес-центры и спортзалы (в том числе на открытом воздухе) Open until 21.00 В соответствии с условиями новой нормальности

Жителей страны просят воздержаться от поездок в другие провинции. Если это невозможно, то стоит быть готовыми к строгим санитарно-эпидемиологическим мерам и проверкам, которые могут доставить неудобства.

К примеру, ряд провинций уже введи карантин для въезжающих с Пхукета. Чтобы его избежать нужно показать отрицательный тест на COVID-19 или свидетельство о полном прохождении вакцинации.

Впрочем, правила везде разные. К примеру, однодневные поездки в провинцию Пханг-Нга остаются открытыми, тогда как для поездки, к примеру, на Самуи нужно будет запастись бумагами. Официальные лица просят заранее уточнять правила въезда у властей тех провинций, куда направляется путешестсвенник. Полного закрытия границ (локдауна) пока нет.

Также жителй просят воздержаться от проведения социальных мероприятий, таких как вечеринки и банкеты. В случае необходимости проведения традиционной церемонии требуется разрешение властей и соблюдение всех предписываемых санитарных мер.

Представителей частного сектора простят обеспечить сотрудникам возможность работы из дома.

Перечисленные выше меры могут быть скорректированы по решению профильного операционного центра CCSA. Отдельные решения могут принимать и непосредственно губернаторы провинций. Так на Пхукете были запрещены дайвинг и сноркеллинг.

Также путешественникам напоминают о принципе DMHTT: D – Дистанцирование, M – Маски, – Гигиена (мыть рук), T – Температура (регулярный контроль температуры тела), T – Трэкинг (через приложение Thai Chana).