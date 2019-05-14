Таиланд включил медстраховку в список требований для пенсионной визы

Требование обязательной медицинской страховки для проживания в Таиланде по пенсионной визе было одобрено кабинетом министров полтора месяца назад, однако офисы Иммиграционного бюро пока не получили никаких указаний на данный счет. Соответствующее заявление в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» сделал полковник Катхатхорн Кумтхиеннг, возглавляющий пхукетское отделение бюро.

Новости Пхукета

14 Мая 2019, 03:46 PM

Фото: longstay.tgia.org

Господин Кумтхиенг отметил, что его офис был проинформирован о решении кабмина по соответствующему вопросу. Однако никакой конкретной даты, когда распоряжение должно вступить в силу, Иммиграционное бюро не получило. При этом полковник подтвердил, что речь идет только о так называемых пенсионных визах (Non-Immigrant O-A) и на другие типы виз не распространяется.

Тема обязательной медицинской страховки для проживания в Таиланде по пенсионной визе вернулась в поле зрения СМИ после выступления доктора Наттхавута Прасертсирипонга, возглавляющего в Министерстве здравоохранения Департамент поддержки медицинских услуг (см. здесь). Именно Минздрав в течение долгого времени настаивал (и продолжает настаивать) на том, чтобы иностранцы имели страховки на случай болезней или травм в Таиланде.

«Кабинет министров одобрил дополнительное требование к получателям виз категории Non-Immigrant O-A, заключающееся в наличии медицинской страховки. Требование применяется ко всем иностранца в возрасте от 50 лет и старше (планирующих жить в Таиланде по пенсионной визе», – заявил господин Прасертсирипонг.

«Страховой полис должен предлагать покрытие расходов на сумму до 40 тыс. бат при амбулаторном лечении и до 400 тыс. бат при стационарном лечении во время пребывания в Королевстве Таиланд», – добавил он.

Как подчеркнул господин Прасертсирипонг, речь идет как о подаче документов на первоначальное получение пенсионной визы, так и на ежегодное продление разрешенного срока пребывания по ней в стране. По словам чиновника, наличие страховки выгодно и самому иностранцу, и тайскому Минздраву.

«Правительство установило, что иностранце преклонного возраста, живущие в Таиланде по соответствующим визам, имеют больше проблем со здоровьем, чем иностранцы, находящиеся в стране на основании виз других типов. Кроме того, новое требование направлено на защиту Министерства здравоохранения, которому приходится из своего бюджета оплачивать лечение иностранцев, не имеющих средств для покрытия больничных счетов». – пояснил господин Прасертсирипонг.

В настоящий момент семь тайских страховщиков предлагают страховые продукты, удовлетворяющие новым требованиям для получения пенсионной визы. Для желающих оформить соответствующую страховку был запущен специальный вебсайт longstay.tgia.org. При этом сохраняется и возможность приобрести страховой полис с указанными выше суммами покрытия и у зарубежной компании (хотя официальные лица пока не установили параметры процедуры проверки полисов внешних страховщиков).

Также господин Прасертсирипонг отметил, что при наличии у иностранца серьезных проблем со здоровьем, требования к нему могут быть ужесточены. К примеру, может быть повышен минимальный размер средств на банковском депозите, который сейчас составляет 800 тыс. бат при подаче заявления на визу (и не менее 400 тыс. после получения разрешения на пребывание в стране).