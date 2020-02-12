Министерство туризма и спорта Таиланда провело совещание с представителями туристической отрасли и страхового бизнеса, посвященное возможности ввода в стране туристического сбора со всех прибывающих на отдых иностранцев.

Новости Пхукета

12 Февраля 2020, 11:19 AM

Таиланд вернулся к идее туристического сбора. Фото: NNT

Как сообщило Национальное новостное бюро Таиланда (์NNT), большинство участников встречи высказали мнение, что для ввода неоднократно обсуждавшегося сбора необходимо тщательно выбрать момент, чтобы не нанести ущерба туристической отрасли. Также представители бизнеса попросили детализировать планы по использованию средств. В публикации ์NNT говорится, что Минтуризма хотело бы направить эти деньги на поддержание достопримечательностей в достойном виде и некие инициативы по страхованию туристов.

Минтуризма планирует провести еще одну встречу с бизнесом для получения его отзывов, после чего передать свои предложения совету Туристического фонда Таиланда и Национальному комитету по политике в сфере туризма. Окончательное решение должен будет принимать кабинет министров.

Впрочем, отраслевой журнал TTR Weekly отмечает, что, судя по прессе, реакция турбизнеса и самих туристов на данную инициативу является негативной. Более того, туристические ассоциации уже сейчас жалуются на слишком большие сборы с туристов. В качестве примера приводится, в частности, политика двойных тарифов в нацпарках и других местах, где иностранцы платят вдвое или втрое больше, чем тайцы.

Также опасения вызывает растущая конкуренция со стороны туристических направлений соседних стран. Ввод Таиландом дополнительного туристического сбора может дополнительно повысить их привлекательность в глазах туристов.