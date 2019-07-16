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Таиланд вернулся к идее отдельных прав для вождения мощных мотоциклов

Тайская полиция достала из-под сукна проект выделения мотоциклов c объемом двигателя от 400 куб. см. в отдельную категорию транспортных средств, для управления которыми нужны будут водительские права соответствующей категории.

Новости Пхукета

16 Июля 2019, 09:25 AM
Фото: Архив «Новостей Пхукета»

Фото: Архив «Новостей Пхукета»

Как пишет Bangkok Post, об очередной попытке выделения мощных мотоциклов в отдельную категорию транспорта объявил заместитель главы дорожной полиции на скоростных магистралях Сантикорн Вораван.

Согласно нынешней версии плана, к «большим мотоциклам» будут относиться двухколесные транспортные средства с объемом двигателя от 400 см. куб. и мощностью от 47 л/с. Права на управление такими мотоциклами можно будет получить с 18 лет, а не с 15 лет, как в случае с обычным водительским удостоверением на управление двухколесным транспортом.

Как пишет Bangkok Post, требования к лицам, претендующим на право управлять «большими мотоциклами» на дорогах общего пользования, также должны стать строже.

При этом полковник Вораван отметил, что транспортная полиция не имеет полномочий менять классификацию транспортных средств и типов водительских прав. Данный вопрос находится в зоне ответственности Департамента наземного транспорта, не входящего в структуру Королевской полиции Таиланда.

По словам офицера, дорожная полиция вынесла вопрос на обсуждение с Департаментом наземного транспорта, и теперь слово за этим ведомством.

Отметим, что официальные лица в Таиланде регулярно говорят о том, что среднекубатурные и крупнокубатурные мотоциклы необходимо отделить от малокубатурной мототехники. Каких-либо практических шагов в этом направлении сделано не было. Также не произошло и каких-либо изменений в требованиях к уровню подготовки водителей. Получение водительских прав в Таиланде по-прежнему намного проще, чем в России, Австралии и европейских странах.

 

 

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