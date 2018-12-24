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Таиланд вернулся к идее обязательной медстраховки для обладателей пенсионных виз

Власти Таиланда вернулись к идее обязательной медстраховки для получателей и обладателей долгосрочных виз категории Non-Immigrant Visa O-A (пенсионных).

Новости Пхукета

24 Декабря 2018, 12:26 PM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Как пишет The Nation, идея обязательной страховки была одобрена на заседании Комитета по медицинскому хабу, а объявил об этом советник главы Минздрава Киттисак Клапди. Согласно публикации The Nation, идея изменения требований к получателям виз Non Immigrant O-A была «одобрена в принципе».

О каких-либо шагах по реализации предложения Минздрава и внесению соответствующих поправок в Закон об иммиграции (Immigration Act 1979) в статье не говорится. Газета лишь отмечает, что требуемая страховка должна распространяться на весь срок нахождение иностранца в Таиланде и иметь покрытие в размере 40 тыс. бат на амбулаторное и 400 тыс. бат на стационарное лечение. Оформить страховку можно будет как в тайской, так и в зарубежной компании.

Напомним, что о планах обязать получателей пенсионных виз иметь медицинскую страховку власти Таиланда говорили еще в 2016 году, когда анонсировали 10-летнюю пенсионную визу. Тогда речь шла о покрытии в размере 1 тыс. долл. США на амбулаторное лечение и 10 тыс. долл. США на стационарное лечение в год. Судьба той инициативы так и осталась неизвестной.

 

 

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