Прибывающие из-за границы иностранные и тайские граждане вновь должны по прибытию проходить обязательный 14-дневный карантин. Правило начинает действовать с 6 мая, исключений (в виде карантина на 7 или 10 дней) нет.

Новости Пхукета

1 Мая 2021, 03:03 PM

Таиланд вернул обязательный 14-дневный карантин. Фото: Phuket Anti-COVID19

О возвращении к старым правилам было объявлено целым рядом ведомств. На странице пхукетского офиса МВД Phuket Anti-COVID19 объявление было опубликовано в 22:00 вечера 30 апреля.

Правило таково, что получение сертификата на въезд (СОЕ) с 1 мая предполагает согласие путешественника на 2 недели карантина. Если сертификат был получен ранее, а прибытие планируется до 6 мая, то карантинные требования остаются такими, по каким получался сертификат (7 или 10 дней в зависимости от вакцинированности прибывающего). Получать новый сертификат СОЕ не требуется.

«Путешественники, прибывшие в Таиланд с 6 мая 2021 года и позже будут помещены в карантин на 14 дней. Если у вас уже есть сертификат СОЕ, то срок карантина будет изменен на 14-дневный автоматически. Ваш отель свяжется с вами для пересмотра карантинной программы до вашего прибытия в Таиланд», – говорится на официальной странице Phuket Anti-COVID19.