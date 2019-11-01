Таиланд в рейтинге 50 самых вкусных блюд мира по версии CNN

Портал CNN Travel в очередной раз отредактировал список 50 самых вкусных блюд мира. Присутствие Таиланда в нем сократилось, но ничего не мешает добавить от себя.

Роман Воробьев

В Таиланде кипит работа по подготовке заявки на включение супа том ям кунг (том ям с креветками) в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Том ям – один из символов тайской кухни и Таиланда в целом, но далеко не единственное блюдо, достойное официального признания. В списках 50 самых вкусных блюд мира по версии CNN Travel страна фигурирует несколько раз. Не даром же CNN называет Таиланд местом, «где самая вкусная в мире еда продается практически на каждом углу».

Если верить сайту CNN Travel, в последний раз этот рейтинг обновлялся 3 октября. И надо отметить, что текущая его версия выглядит несколько странно: том ям там, конечно, остался, а вот пад тая и нам ток, к примеру, нет. Но зато можно расширить список самостоятельно.

Массаман карри

И первый список 2011 года, и обновленную версию возглавляет массаман карри. Редакторы CNN именуют это блюдо «королем карри и, возможно, королем еды вообще». Ирония заключается в том, что массаман карри – однозначно не сиамское блюдо, что видно и по названию, и по набору специй, придающих блюду его восхитительные вкус и аромат. Входящую в состав картошку тоже нельзя отнести к типично тайским продуктам. Впрочем, именно Таиланд довел рецепт до идеала и этим заслужил первую строку рейтинга CNN Travel. Придраться не к чему!

Том ям кунг

Упомянутый в начале статьи том ям с креветками находится на восьмой строчке рейтинга CNN Travel. Составители списка прямо называют его шедевром и также отмечают, что обычно суп «щедро заправлен кокосовым молоком и сливками». Не будет расстраивать редакторов CNN и рассказывать им о степени «кокосовости» тех молока и сливок, которые добавляются в подавляющее большинство тайских том ямов в туристических местах. А в «Новостях Пхукета» и вовсе предпочитают прозрачный том ям (том ям нам сай), и не просто с креветкой, а с ассорти морепродуктов (там ям тхалэ).

Сом там

Острый салат из папайи располагается ближе к концу списка CNN, на 46 месте. Зато описание этого блюда по сути представляет собой рецепт приготовления сом тама, не хватает только указания пропорций ингредиентов. Также хочется отметить попытку редактором имитировать тайское произношение в названии одной из версий сом тама – сом там пла ра. В рейтинге CNN он именуется «сом там пла ла». Впрочем, вариаций сом тама в Таиланде ровно столько же, сколько готовящих его профессиональных поваров, домашних хозяек и владельцев уличных тележек с едой.

Спринг роллы

Упоминания в рейтинге CNN заслужили не тайские спринг роллы, а вьетнамские. Пожалуй, стоит согласиться, что это вполне справедливо, поскольку для тайской кухни все-таки более характерно подавать роллы не свежими, а обжаренными во фритюре. Впрочем, нельзя не отметить фирменную пхукетскую версию роллов – попиа сод. Они как раз подаются не обжаренными. Благодарить же за этот рецепт стоит вновь китайцев, родина роллов попиа – юго-восток китая, нынешние провинции Гуандун и Фуцзянь.

Чикен райс

Подкупающее своей простотой блюдо из сваренного в бульоне риса и вареной курицы отнесено в рейтинге CNN к кухне Сингапура, а не Таиланда, поскольку там хайнаньский цыпленок является едва ли не национальным блюдом. При этом составители списка точно подметили главный секрет хорошего чикен райс – все дело в ярком соусе, который буквально взрывает нейтральные рис и курицу. Лично я именно так и использую кхао ман гай – как площадку для дегустации соусов. Правда, курицу предпочитаю все же жареную, а не вареную.

Карри с крабом

Данное блюдо фигурирует в списке CNN как сингапурское, но его также хочется упомянуть в статье, поскольку именно желтое карри с крабом в 2015 году было объявлено фирменным блюдом Пхукета и символом местной кухни. Подается данная разновидность карри не с рисом, а с лапшой. Впрочем, лапша все равно рисовая.

Лобстер

Наконец, в списке CNN присутствует лобстер. Просто лобстер. Вернее весь ассортимент крупных морских ракообразных, которых в английском языке и понимаются под словом lobster. Составители рейтинга не относят лобстера к какой-либо конкретной национальной кухне, а помечают как глобальное. При этом редакторы подчеркивают, что говорят именно о свежевыловленном морском ракообразном, приготовленном без каких-либо особых ресторанных изысков. На Пхукете попробовать свежего лобстера можно в любое время года, хотя лучше всего делать это в августе, когда местные рестораны проводят ежегодный Фестиваль лобстеров.

Кукуруза

Да, просто кукуруза в початке. Это блюдо в рейтинге CNN находится на почетном 13 месте и обгоняет не только сом там и лобстеров, но также французские круассаны, итальянскую лазанью, испанскую паэлью и «дешевый и острый» вьетнамский суп фо. Тайцы уважают кукурузу как саму по себе, так и в качестве ингредиента в различных блюдах. Особо можно отметить версию сом тама с кукурузой (там кхаопод), кукурузу на гриле (кхаопод янг), обжаренные во фритюре кукурузные оладьи (тод ман кхаопод) десерт из риса и кукурузы (кханом кхаопод). Хотя вкуснее всего – обычная вареная кукуруза, купленная у тайской бабушки на рынке и там же съеденная.