Таиланд ужесточает требования к безопасности на внутренних рейсах

Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) выпустило новые инструкции для авиакомпаний, подразумевающие более строгие меры антивирусного контроля на внутренних рейсов. Перед этим было выявлено сразу несколько заражений, связанных с аэропортом Пхукета.

Новости Пхукета

3 Мая 2021, 09:09 PM

Пассажиры в аэропорту Don Mueang. Фото: Dusida Worrachaddejchai.

Как пишет Bangkok Post, в субботу 1 мая, Пхукетский центр информирования о COVID-19 сообщил, что 157 пассажиров семи внутренних рейсов были отправлены в карантин после обнаружения на борту лиц с положительными анализами на COVID.

Центра также указал, на каких конкретно креслах сидели инфицированные и выделил соседние кресса, пассажиры на которых были отнесены к группе риска.

Согласно новым рекомендациям СААТ, все авиакомпании должны ограничить число ночных рейсов (с 23:00 до 4:00). Делается это, в частности, для того, чтобы избежать задержек в сложных перелетах, а также привести авиасообщение в соответствие с движением наземного транспорта, недоступного по ночам.

Аэропорты обязаны проводить замер температуры тела как у пассажиров, так и у всех прочих лиц, входящих на территорию или покидающих ее. В случае температуры свыше 37,5 или других признаков болезни следует незамедлительно связывать с местными представителями Минздрава.

Всем авиакомпания также рекомендовано обеспечить социальное дистанцирование во время полета. Также авиакомпании и аэропорты должны напоминать пассажирам о нежелательности путешествий при положительном тесте на COVID-19 или контакте с зараженным лицом. Нарушители могут быть привлечены к ответственности по соответствующему закону.

Также отдельное распоряжение выпусти Департамент аэропортов, управляющих большинством региональных аэропортов страны. Суть распоряжения также сводится к ужесточения контроля на фоне выявления заражений на пхукетских рейсах.

Глава ведомства Апхират Чайявонгной отметил, что аэропорты должны рука об руку работать с Минздравом над проверкой состояния здоровья пасажиров и иных лиц, включая контроль температуры тела.

И пассажиры, и прочие лица (например, встречающие) должны быть в масках в течение всего пребывания в аэропорту или на борту самолета.

Кроме того, должна проводиться санитарная обработка багажа пассажиров, а также помещений и оборудования.