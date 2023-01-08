Таиланд ужесточает наказание за езду без прав с 9 января

С 9 января в Таиланде вступает в силу новая балльная система штрафов за несоблюдение правил дорожного движения и одновременно ужесточается наказание за езду без прав. Теперь за это нарушение предусмотрено до трех месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа (статья 156 Закона о дорожном движении).

Чутхарат Плерин

Ужесточение происходит на фоне ввода балльной системы и изначально было анонсировано в контексте ответственности за езду без прав после лишения, но эксперт по дорожной безопасности Виват Ситаманот, с которым побеседовали The Phuket News и «Новости Пхукета» указывает, что статья 156 распространяется на все случаи езды без признаваемого Таиландом набора документов, то есть без тайских прав или зарубежных прав в комплекте с книжкой Международного водительского удостоверения (МВУ).

Нижней планки наказания в законе не предусмотрено, то есть он не обязывает отправлять в тюрьму или выписывать по 10 тыс. штрафа каждому туристу пойманному за рулем скутера без документов. Но такая возможность теперь у полиции есть.

«Наказание за езду без прав, включая езду после приостановки действия удостоверения, теперь увеличено до трех месяцев тюрьмы и/или штрафа до 10 тыс. бат. Департамент наземного транспорта поддерживает этот шаг, поскольку число людей, ездящих без прав, весьма высоко», – заявил доктор Ситаманот, вице-президент пхукетской программы по снижению аварийности, бывший замглавы местного офиса Минздрава и менеджер совместной программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и правительства Таиланда по дорожной безопасности.

Балльная система штрафов, о которой «Новости Пхукета» подробно писали в декабре, предполагает, что у каждого водителя будет по умолчанию 12 баллов, которые будут списываться за нарушения ПДД в объеме от одного до четырех баллов по утвержденному списку из 20 статей. Также предусмотрено списание баллов за несвоевременную оплату штрафов за прочие нарушения.

Если количество баллов достигнет нуля, действие водительских прав будет приостановлено на 90 дней, при нескольких приостановках предусмотрено полное аннулирование удостоверения. Пополнить запас баллов можно через прохождение обучающего курса в Департаменте наземного транспорта.

Если все пойдет по плану, то с 9 января при остановке нарушителя на дороге полицейский будет не просто выписывать штраф, а сверять его личные данные с онлайн-базой системы e-Ticket, содержащей полную историю предыдущих нарушений ПДД и начисленных за это штрафных баллов. Также будет выявляться и факт лишения прав за перебор штрафов.

Полиция пока ничего не сказала о том, как новая система будет применяться к иностранцам, включая туристов с зарубежными водительскими удостоверениями. При этом Таиланд, несмотря на подписи под соответствующими международными конвенциями, так и не внес в национальное законодательство изменения для признания зарубежных водительских прав. Вождение транспорта без книжечки МВУ (просто с водительским удостоверением другой страны) с точки зрения тайского закона считается вождением без прав.

В предкризисный 2019 год в рамках кампании за безопасность на дорогах в Сонгкран на Пхукете за вождение без прав было выписано 4,5 тыс. штрафов за семь дней. Данные по новогодней кампании 2022-2023 власти Пхукета решили не публиковать, ограничившись словами о том, что езда без прав просто была самым распространенным из выявленных нарушений.