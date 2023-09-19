Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд утвердил безвиз для Китая и Казахстана, изменений для России нет

Распоряжение о временном безвизовом режиме для туристов из Китая и Казахстана было опубликовано в Royal Gazette, официальном печатном органе правительства Таиланда. Таким образом временный 30-дневный безвиз для двух новых стран официально утвержден, новые правила въезда вступят в силу с 25 сентября 2023 года и будут действовать до 29 февраля 2024 года. Уведомление касается только держателей паспортов Китая и Казахастана, для граждан России пока никаких льгот нет. Туристы из РФ могут посещать Таиланд по аналогичному безвизу на 30 дней или по туристической визе на 60 дней с возможность продления еще на 30, но ее нужно оформлять заранее.

Новости Пхукета

19 Сентября 2023, 10:24 AM
Авиаперевозчики Казахстана одними из первых возобновили рейсы для туристов на Пхукет, когда Таиланд начал открывать границы в 2021 году. Китайские компании начали летать на остров только в 2023 году. Фото: AOT GA

Авиаперевозчики Казахстана одними из первых возобновили рейсы для туристов на Пхукет, когда Таиланд начал открывать границы в 2021 году. Китайские компании начали летать на остров только в 2023 году. Фото: AOT GA

Уведомление Министерства внутренних дел о расширении списка стран, туристы из которых имеют право на безвизовый въезд в Таиланд, было опубликовано в Royal Gazette в понедельник, 18 сентября.

Уже в заголовке текста прямо говорится, что 30 дней безвиза предоставляется лицам, осуществляющим «временную» поездку с «туристическими целями». При подозрении на несоответствие заявленной и реальной цели визита Иммиграционное бюро может отказать во въезде.

Распоряжение добавляет две новые страны в базовый список государств, гражданам которых Таиланд по собственной инициативе предоставляет возможность безвизового нахождения на своей территории с целями туризма. В качестве аргумента приводится необходимость поддержки восстановления экономики после пандемии коронавируса. В список добавляются две страны:

  1. Китайская народная республика;
  2. Республика Казахстан.

Документ подписан премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином и министром внутренних дел Анутином Чарнвиракуном. Хотя визовые вопросы и работа посольств находятся в сфере ответственности Министерства иностранных дел, контроль на въезде в страну и выдачу разрешений (штампов) на пребывание осуществляет Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда, входящее в структуру Министерства внутренних дел.

Полный список стран и территорий, обладатели паспортов которых имеют право на безвиз в Таиланде, включает более 60 позиций. Продолжительность пребывания разная.

Безвиз на 30 дней по инициативе Таиланда:

  • Андорра;
  • Австралия;
  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Бахрейн
  • Бруней;
  • Канада;
  • Чехия;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Греция;
  • Венгрия;
  • Исландия;
  • Индонезия;
  • Ирландия;
  • Израиль;
  • Италия;
  • Япония;
  • Кувейт;
  • Латвия;
  • Лихтенштейн;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Малайзия;
  • Мальдивы;
  • Маврикий;
  • Монако;
  • Нидерланды;
  • Новая Зеландия;
  • Норвегия;
  • Оман;
  • Филиппины;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Катар;
  • Сан-Марино;
  • Саудовская Аравия;
  • Сингапур;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Испания;
  • ЮАР;
  • Швеция;
  • Швейцария;
  • Турция;
  • Украина;
  • ОАЭ;
  • Великобритания;
  • США;
  • Китай;
  • Казахстан.

Безвиз на 30 дней по двустороннему соглашению:

  • Гонконг;
  • Лаос;
  • Макао;
  • Монголия;
  • Россия;
  • Вьетнам.

Безвиз на 90 дней по двустороннему соглашению:

  • Аргентина;
  • Бразилия;
  • Чили;
  • Южная Корея;
  • Перу.

Безвиз на 90 дней по двустороннему соглашению:

  • Камбоджа;
  • Мьянма.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Экспат из Эстонии найден мертвым в ванной комнате отеля в Патонге
Новый губернатор едет на Пхукет из Исана
Пожарные учения прошли в тамбоне Чернг-Талей
В Калиме угнали скутер с забытыми в нем ключами
Иностранка с четырехлетним оверстэем арестована в аэропорту Пхукета
Туристка сломала ногу на горе у пляжа Най-Харн
Водитель «Мерседеса» разбил нос таксисту на Пхукете
Пожар уничтожил постройку в новом резорте в Ко-Кэу
У пляжа в Патонге обнаружили пикап с мертвым телом внутри
Вор проник на виллу к россиянам в Чалонге, несмотря на присутствие семьи в доме
Иммиграционное бюро Пхукета выпустило внеочередной отчет о проверках иностранцев
Дорога Чалонг-Патонг вернулась в прежнее непроходимое состояние
Арендодателей и отельеров отправили на перерегистрацию в системе подачи сведений об иностранных жильцах
Депутат от Пхукета выступил с критикой политики по общественному транспорту
Туристический флот Пхукета передал лодочникам на лонгтейлах спасжилеты

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential
SOHO Pool Club

 