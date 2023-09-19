Таиланд утвердил безвиз для Китая и Казахстана, изменений для России нет

Уведомление Министерства внутренних дел о расширении списка стран, туристы из которых имеют право на безвизовый въезд в Таиланд, было опубликовано в Royal Gazette в понедельник, 18 сентября.
Уже в заголовке текста прямо говорится, что 30 дней безвиза предоставляется лицам, осуществляющим «временную» поездку с «туристическими целями». При подозрении на несоответствие заявленной и реальной цели визита Иммиграционное бюро может отказать во въезде.
Распоряжение добавляет две новые страны в базовый список государств, гражданам которых Таиланд по собственной инициативе предоставляет возможность безвизового нахождения на своей территории с целями туризма. В качестве аргумента приводится необходимость поддержки восстановления экономики после пандемии коронавируса. В список добавляются две страны:
- Китайская народная республика;
- Республика Казахстан.
Документ подписан премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином и министром внутренних дел Анутином Чарнвиракуном. Хотя визовые вопросы и работа посольств находятся в сфере ответственности Министерства иностранных дел, контроль на въезде в страну и выдачу разрешений (штампов) на пребывание осуществляет Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда, входящее в структуру Министерства внутренних дел.
Полный список стран и территорий, обладатели паспортов которых имеют право на безвиз в Таиланде, включает более 60 позиций. Продолжительность пребывания разная.
Безвиз на 30 дней по инициативе Таиланда:
- Андорра;
- Австралия;
- Австрия;
- Бельгия;
- Бахрейн
- Бруней;
- Канада;
- Чехия;
- Дания;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Венгрия;
- Исландия;
- Индонезия;
- Ирландия;
- Израиль;
- Италия;
- Япония;
- Кувейт;
- Латвия;
- Лихтенштейн;
- Литва;
- Люксембург;
- Малайзия;
- Мальдивы;
- Маврикий;
- Монако;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Оман;
- Филиппины;
- Польша;
- Португалия;
- Катар;
- Сан-Марино;
- Саудовская Аравия;
- Сингапур;
- Словакия;
- Словения;
- Испания;
- ЮАР;
- Швеция;
- Швейцария;
- Турция;
- Украина;
- ОАЭ;
- Великобритания;
- США;
- Китай;
- Казахстан.
Безвиз на 30 дней по двустороннему соглашению:
- Гонконг;
- Лаос;
- Макао;
- Монголия;
- Россия;
- Вьетнам.
Безвиз на 90 дней по двустороннему соглашению:
- Аргентина;
- Бразилия;
- Чили;
- Южная Корея;
- Перу.
Безвиз на 90 дней по двустороннему соглашению:
- Камбоджа;
- Мьянма.