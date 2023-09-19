Таиланд утвердил безвиз для Китая и Казахстана, изменений для России нет

Распоряжение о временном безвизовом режиме для туристов из Китая и Казахстана было опубликовано в Royal Gazette, официальном печатном органе правительства Таиланда. Таким образом временный 30-дневный безвиз для двух новых стран официально утвержден, новые правила въезда вступят в силу с 25 сентября 2023 года и будут действовать до 29 февраля 2024 года. Уведомление касается только держателей паспортов Китая и Казахастана, для граждан России пока никаких льгот нет. Туристы из РФ могут посещать Таиланд по аналогичному безвизу на 30 дней или по туристической визе на 60 дней с возможность продления еще на 30, но ее нужно оформлять заранее.

Новости Пхукета

19 Сентября 2023, 10:24 AM

Авиаперевозчики Казахстана одними из первых возобновили рейсы для туристов на Пхукет, когда Таиланд начал открывать границы в 2021 году. Китайские компании начали летать на остров только в 2023 году. Фото: AOT GA