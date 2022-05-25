Таиланд усиливает контроль в связи с оспой обезьян

Минздрав Таиланда отдал распоряжение усилить медицинский и санитарный контроль в аэропортах в связи с распространением оспы обезьян уже в 17 странах Европы и Северной Америки. На территории Таиланда ни одного случая заболевания пока не выявлено.

Новости Пхукета

25 Мая 2022, 01:23 PM

Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

«В каждом аэропорту есть подразделение эпидемиологического контроля. Сотрудники этих подразделений усилят меры против оспы обезьян, повысив свою бдительность», – заявил заместитель главы Минздрава Сатхит Питутеча.

Также отдельные инструкции будут разосланы в клиники, специализирующиеся на дерматологии и заболеваниях, передающихся половым путем. Они также будут обращать внимание на возможные случаи оспы обезьян.

Среди въезжающих в страну туристов особое внимание должно уделяться путешественникам из Великобритании, Испании и Португалии. Впрочем, заместитель министра Питутеча не анонсировал конкретных мер, кроме тестирования лиц с видимыми признаками заболевания, такими как сыпь.

Таиланд пока не классифицировал оспу обезьян как опасное контагиозное заболевание. Обсуждение возможного возобновления вакцинации тоже не ведется.

Оспа обезьян – одна из разновидностей оспы, распространенная в Африке и переносимая животными, в частности, приматами (но были случаи, когда заболевание передавалось от человека к человеку).

До 2022 года случаев заболевания за пределами африканского континента практически не фиксировалось, однако в этом году сразу несколько европейских (и не только) государств сообщило об этом.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на 23 мая об обнаруженных случаях сообщили семнадцать стран, еще два государства – Судан и Аргентина – расследуют предполагаемые заражения. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Испании – 40, Португалии – 37 и Великобритании – 20. Всего подтверждено порядка 130 случаев.

Натуральная оспа считается побежденной по всей планете с 1980 года, обязательная вакцинация с тех пор не проводится, но вакцины и препараты против болезни есть до сих пор. Проводятся даже новые разработки в связи с тем, что вирус оспы считается одним из возможных исходных материалов для создания биологического оружия, поэтому препараты для защиты должны иметься.