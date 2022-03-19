Таиланд упрощает правила въезда с 1 апреля

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) сделал еще один шаг к полному открытию страны для туристов. Вердиктом от 18 марта было отменено требование об обязательном отрицательном анализе на коронавирус в течение 72 часов до вылета. Новые правила вступят в силу с 1 апреля, до этого момент делать ПЦР-тест перед поездкой все еще придется.

Новости Пхукета

19 Марта 2022, 01:00 PM

Фото: Varuth Hirunyatheb

Об изменении процедуры въезда с 1 апреля объявил официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин, сообщает Bangkok Post. Он добавил, что ПЦР-тесты до вылета отменяются для всех туристов – и участников программ Test & Go и Sanbox, и прилетающих на условиях прохождения карантина по прибытию.

От участников схемы Test & Go требуется ПЦР-тест по прилету и экспресс-тест на антитела (АТК) на пятый день пребывания. Сдача анализов требует нахождения в отеле.

От участников программы Sandbox требуется нахождение на территории выбранной изолированной локации («песочницы) в течение пяти дней. Не привитые гости (включая тех, кто проник в Таиланд нелегально) должны провести пять дней в карантине и сдать ПЦР-тест на четвертый-пятый день пребывания.

Также для посещения Таиланда требуется наличие медицинской страховки с покрытием в 20 тыс. долл. В будущем, впрочем, сумма должна быть уменьшена.

Кроме того, с 1 апреля разрешается въезд в Таиланд через сухопутный пункт пограничного контроля в провинции Сатун (пока действуют только пункты в провинциях Нонг-Кхай, Удон-Тхани и Сонгкхла). Для прибывающих по морю также открывается новая точка въезда – порты Сураттхани (в дополнение к Пхукету и Чонбури).

Воздушным транспортом с 1 апреля можно будет прибыть в Хат-Яй. До этого разрешенный список будет по-прежнему включать Бангкок (два аэропорта), Пхукет, Краби, Самуи, Чианг-Май и Ранонг (У-Тапао).

В мае могут быть открыты все аэропорты страны.