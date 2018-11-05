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Таиланд ухудшил позиции в рейтинге владения английским языком EF

Швейцарский оператор языковых школ EF опубликовал ежегодный рейтинг владения английским языком EF English Proficiency Index 2018, являющийся одним из ориентиров в этой сфере.

Новости Пхукета

5 Ноября 2018 11:03:59

Источник: EF English Proficiency Index 2018
Источник: EF English Proficiency Index 2018

Для составления рейтинга EF проанализировал знания 1,3 млн взрослых мужчин и женщин, сдававших экзамен EF Standard English Test (EF SET) в прошлом году. В общей сложности была собрана информация по 88 странам и территориям.

В свежем рейтинге Таиланд набрал 48,54 балла, заняв 64 место из 88 и оставшись в категории стран с низким уровнем владения английским языком. В прошлогоднем рейтинге Королевство находилось на 53 месте из 80, а итоговый результат в баллах был выше – 49,7 балла.

Среди соседей Таиланд оказался третьим с конца. Хуже результаты теста оказались только у граждан Камбоджи и Мьянмы. Лидерами по уровню английского в Азии являются Сингапур (68,64 балла, очень высокий уровень владения английским), Филиппины (61,84 балла, высокий уровень) и Малайзия (59,32 балла, высокий уровень). Китай в этом году оказался на 47 месте с результатом 51,94 балла (низкий уровень).

Знаковое событие в этом году произошло в России. Страна в свежем рейтинге набрала 52,96 балла, заняла 42 место из 88 и переместилась в категорию государств со средним уровнем владения английским. При этом в рейтинг EF English Proficiency Index 2018 отмечается, что в образование РФ вкладывает даже меньше, чем Таиланд – 11,1% госрасходов против 19,1%, согласно данным Всемирного банка.

Как пишет Bangkok Post, неутешительные результаты Таиланда уже прокомментировал министр образования Тиракиат Джаронсеттасин. По его словам, две главные проблемы – низкий уровень английского у самих преподавателей и их подход к преподаванию, в котором не делается упора на практику коммуникации на изучаемом языке.

«Каждый тайский школьник изучает английский язык не менее 12 лет в младшей и средней школе, но большинство так и не могут коммуницировать на английском. Это главное препятствие в глобальной конкуренции», – констатировал министр Джаронсеттасин.

Bangkok Post добавляет, что в 2015 году Министерство образования Таиланда и Британский совет запустили совместный проект по повышению качества преподавания английского языка. Участие в программе профессиональной переподготовки приняли от 17 до 40 тыс. учителей английского. В рейтинге EF English Proficiency Index 2017 Таиланд впервые переместился из категории стран с очень низким английским в категорию с просто низким. На этом прогресс остановился.

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