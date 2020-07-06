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Таиланд создает полицейское подразделение для контроля за туристами и борьбы с коронавирусом

Королевская полиция Таиланда формирует специальное подразделение, которое будет заниматься контролем за перемещением туристов с целью предотвращения новых вспышек коронавируса после открытия границ.

Новости Пхукета

6 Июля 2020, 12:29 PM
Генерал Сутин Суппуанг. Фото: Bangkok Post

Генерал Сутин Суппуанг. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, курировать новую группу будет Центральное бюро расследований (CIB), возглавляемое генерал-лейтенантом Сутином Суппуангом. Именоваться группа будет подразделением по расследованиям в сфере COVID-19.

Генерал Суппуанг подтвердил достоверность информации о создании нового подразделения и отметил, что у него уже есть некие планы относительно работы этой группы. В частности, персонал будет набран из числа сотрудников морской полиции, дорожной полиции и подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экологии и природных ресурсов. Соответствующие подразделения уже имеют опыт взаимодействия с турбизнесом.

Непосредственно сотрудники CIB к работе группы привлекаться не будут, поскольку данное ведомство и так слишком загружено.

«По своей сути группа будет в основном работать на транспорте и в туристических локациях», – отметил генерал Суппуанг.

Основной задачей группы будет отслеживание перемещений туристов для возможности оперативного реагирования при выявлении в стране новых случаев COVID-19. В частности, речь идет о скрининге туристов на транспорте (к примеру, на чекпоинтах на крупных трассах) и разработке специального приложения для учета перемещения иностранцев, аналогичного платформе Thai Chana. В настоящий момент неизвестно, насколько пристальным должен быть этот контроль.

 

 

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