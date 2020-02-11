Туристическое управление Таиланда (ТАТ) пересмотрело в сторону снижения прогноз по годовой выручке от туризма на фоне резкого сокращения турпотока после ввода в КНР запрета на продажу организованных туров в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Новости Пхукета

11 Февраля 2020, 05:45 PM

Таиланд снизил прогноз по годовой выручке от туризма. Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Согласно данным аналитического центра ТАТ, в период с 1 по 9 февраля количество зарубежных прибытий в аэропорт Пхукета упало на 38,03% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Спад в столичных аэропортах Suvarnabhumi и Don Mueang составил 41,7% и 52,57% соответственно.

На фоне падения турпотока специалисты ТАТ уже снизили ожидаемую выручку турбизнеса в 2020 году с 3,16 трлн бат до 2,91 трлн бат (в прошлом году показатель составил 3,01 трлн бат).

Как пояснил глава ведомства Ютхасак Супасорн, зарубежный турпоток должен принести 1,78 трлн бат против 1,93 трлн годом ранее. При этом заметного снижения доходов от внутреннего туризма не ожидается (прогноз – около 1,13 трлн).

Как пишет Bangkok Post, всего за 2020 год Королевство планирует принять 36 млн иностранцев. Предыдущий целевой показатель ТАТ составлял 40,8 млн человек. В 2019 году Королевство посетили 39,8 млн иностранцев, и ведомство ожидало, что показатель продолжит расти.

«Около 36 млн туристов – это лучшее, чего мы можем добиться в этом году. Если же ситуация будет ухудшаться, показатель может снизиться до 35 млн», – отметил господин Супасорн.

Как отметил президент Ассоциации туристических агентов Таиланда (АТТА) Вичит Пракобгосон, «сценарий событий для тайского туризма станет более ясным после 20 февраля».

«Туроператоры в Китае заверяют нас, что китайское правительство сможет взять ситуацию под контроль до конца этого места. Туристические группы из КНР, вероятнее всего, вернутся в Таиланд в течение двух месяцев», – отметил господин Пракобгосон.