Таиланд снизил прогноз по годовой инфляции до 1-1,7%

И премьер-министр Тхависин, и министр коммерции Пхумтхам Вечаячай – представители партии Pheu Thai. Название которой переводится как «Для тайцев» и отражает типичные для нее политические лозунги и обещания, суть которых сводится к тому, чтобы простым тайцам стало легче жить (обещание поднять минимальные зарплаты тоже было дано, но реализовать его планируется с 2024 года).
Новый прогноз Министерства коммерции по инфляции основывается на следующих базовых показателях:
- Рост ВВП за год – 2,5-3%;
- Нефть (Дубай) – 75-85 долл за баррель;
- Курс валлюты – 34,5-35,5 бата за долл.
Мониторингом индекса розничных цен (CPI) в Минторге занимается Управление по политике и стратегии в торговле (TPSO), глава которого Пунпонг Найянапакорн заявил, что ожидает дальнейшего замедления роста цен в октябре-декабре.
«Это потому, что снижаются цены на продукты питания, включая мясо, птицу, морепродукты и приправы, а также продукция в сегменте энергоносителей, такая как электричество и дизель. В группе бензина также может быть зафиксировано падение цен», – заявил господин Найянапакорн.
«В добавок к этому, приняты меры для снижения стоимости жизни в рамках сотрудничества Министерства коммерции с производителями продукции и торговыми центрами вплоть до конца года. Эти усилия, как ожидается, позволят обуздать цены. Также стоит учитывать высокую базу прошлого года, на фоне которой инфляция будет низкой или даже отрицательной», – добавил он.
Тариф на электричество в Таиланде уже был снижен до 3,99 бата за киловатт-час, а на дизель установлена планка в 30 бат за литр. Расходы на электричество и транспорт входят в итоговую рыночную стоимость всех продуктов и услуг, что не могло не сказаться на потребительских ценах. Отдельно кабинет Сеттхи Тхависина договорился c производителями и поставщиками, что они введут скидки на 151 тыс. товаров и услуг, которые будут действовать до конца года.
Эффект от перечисленных мер будет накапливаться, но уже в сентябре инфляция начала замедляться. Основной индекс потребительских цен (CPI) вырос всего на 0,3% год к году (против роста на 0,88% в августе). Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) вырос на 0,63% в годовом исчислении (против 0,79%) в августе. Показатель CPI за девять месяцев был зафиксирован на уровне 1,82%, а Core CPI – на уровне 1,5%.
Параллельно, впрочем, продолжается ослабление национальной валюты, стоимость которой все больше отклоняется от упомянутого выше базового показателя, на которой «опирается» Минкоммерции.
По состоянию на 5 октября на сайте Центрального банка Таиланда приведены следующие курсы покупки-продажи валют: американский доллар 36,65/37,06; евро 38,33/39,17.
По состоянию на 5 сентября, месяц назад, курсы были такими: доллар 35,11/35,53; евро 37,66/38,49.
Комментируя ослабление бата, господин Тхависин заверил, что Банк Таиланда следит за ситуацией и принимает меры для того, чтобы курс не стал совсем радикальным. Также премьер-министр напомнил, что слабая национальная валюта выгодна экспортерам и туризму, поскольку они получают выручку в иностранной валюте, а расходы у них номинированы в батах.
Ослабление бата господин Тхависин объяснил оттоком инвестиционного капитала из страны «в связи с дифференциалом процентных ставок».