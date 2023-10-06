Таиланд снизил прогноз по годовой инфляции до 1-1,7%

Министерство коммерции Таиланда снизило прогноз по инфляции за год на фоне «народных мер» правительства Сеттхи Тхависина, которое уже снизило цены на электричество и дизель, а также договорилось с бизнесом, чтобы он ввел скидки на товары и услуги со своей стороны. В сентябре рост цен год к году составил 0,30%. По итогам 12 месяцев в Минкоммерции ожидают, что инфляция будет в диапазона 1-1,7% со средним значением в 1,35%. Июльский прогноз предполагал диапазон 1-2% и средне значение 1,5%.

Новости Пхукета

6 Октября 2023, 10:40 AM

Инфляция в сентябре составила 0,3%, по итогам года власти ждут не более 1,7%. Фото: Khaiwan Woranitkhai

И премьер-министр Тхависин, и министр коммерции Пхумтхам Вечаячай – представители партии Pheu Thai. Название которой переводится как «Для тайцев» и отражает типичные для нее политические лозунги и обещания, суть которых сводится к тому, чтобы простым тайцам стало легче жить (обещание поднять минимальные зарплаты тоже было дано, но реализовать его планируется с 2024 года).

Новый прогноз Министерства коммерции по инфляции основывается на следующих базовых показателях:

Рост ВВП за год – 2,5-3%;

Нефть (Дубай) – 75-85 долл за баррель;

Курс валлюты – 34,5-35,5 бата за долл.

Мониторингом индекса розничных цен (CPI) в Минторге занимается Управление по политике и стратегии в торговле (TPSO), глава которого Пунпонг Найянапакорн заявил, что ожидает дальнейшего замедления роста цен в октябре-декабре.

«Это потому, что снижаются цены на продукты питания, включая мясо, птицу, морепродукты и приправы, а также продукция в сегменте энергоносителей, такая как электричество и дизель. В группе бензина также может быть зафиксировано падение цен», – заявил господин Найянапакорн.

«В добавок к этому, приняты меры для снижения стоимости жизни в рамках сотрудничества Министерства коммерции с производителями продукции и торговыми центрами вплоть до конца года. Эти усилия, как ожидается, позволят обуздать цены. Также стоит учитывать высокую базу прошлого года, на фоне которой инфляция будет низкой или даже отрицательной», – добавил он.

Тариф на электричество в Таиланде уже был снижен до 3,99 бата за киловатт-час, а на дизель установлена планка в 30 бат за литр. Расходы на электричество и транспорт входят в итоговую рыночную стоимость всех продуктов и услуг, что не могло не сказаться на потребительских ценах. Отдельно кабинет Сеттхи Тхависина договорился c производителями и поставщиками, что они введут скидки на 151 тыс. товаров и услуг, которые будут действовать до конца года.

Эффект от перечисленных мер будет накапливаться, но уже в сентябре инфляция начала замедляться. Основной индекс потребительских цен (CPI) вырос всего на 0,3% год к году (против роста на 0,88% в августе). Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) вырос на 0,63% в годовом исчислении (против 0,79%) в августе. Показатель CPI за девять месяцев был зафиксирован на уровне 1,82%, а Core CPI – на уровне 1,5%.

Параллельно, впрочем, продолжается ослабление национальной валюты, стоимость которой все больше отклоняется от упомянутого выше базового показателя, на которой «опирается» Минкоммерции.

По состоянию на 5 октября на сайте Центрального банка Таиланда приведены следующие курсы покупки-продажи валют: американский доллар 36,65/37,06; евро 38,33/39,17.

По состоянию на 5 сентября, месяц назад, курсы были такими: доллар 35,11/35,53; евро 37,66/38,49.

Комментируя ослабление бата, господин Тхависин заверил, что Банк Таиланда следит за ситуацией и принимает меры для того, чтобы курс не стал совсем радикальным. Также премьер-министр напомнил, что слабая национальная валюта выгодна экспортерам и туризму, поскольку они получают выручку в иностранной валюте, а расходы у них номинированы в батах.

Ослабление бата господин Тхависин объяснил оттоком инвестиционного капитала из страны «в связи с дифференциалом процентных ставок».