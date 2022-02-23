Таиланд смягчил требования к въезжающим в страну

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) смягчил требования к лицам, въезжающим в страну из-за рубежа. Об этом, в частности, просил туристический бизнес.

Новости Пхукета

23 Февраля 2022, 03:53 PM

Изображение: Phuket Info Center

С 1 марта размер обязательной медицинской страховки для туристов будет составлять около 20 тыс. долл., а не 50 тыс. Кроме того, второй ПЦР-тест (на пятый-шестой день пребывания в стране) будет заменен на экспресс-тест на антитела (АТК). Сообщение об этом было размещено на странице Phuket Info Center, являющейся официальным каналом Министерства внутренних дел для информирования жителей Таиланда и туристов.

Официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин отметил, что с учетом изменения системы тестирования туристам, прибывающим по программе Test & Go теперь достаточно забронировать лишь одну ночь в отеле SHA+ (в день прибытия). После этого – при условии отрицательного теста на COVID-19 – можно свободно путешествовать по всей стране.

Phuket Info Center уточнил, что программы Sandbox и Test & Go открыты для лиц, прибывающих из любой страны мира. При этом для посещения Таиланда по-прежнему требуется получение цифрового разрешения Thailand Pass, а во время нахождения страны необходимо использовать мобильное приложение Mor Chana.

Регистрация по новым правилам открывается с 1 марта, а непосредственно поездки можно совершать с 7 марта.