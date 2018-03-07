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Таиланд смягчает наказание для иностранцев за нелегальную работу

Кабинет министров Таиланда одобрил поправки к декрету от 2017 года, ужесточившему наказание за нелегальную работу для иностранцев и нелегальный найм зарубежных сотрудников.

Новости Пхукета

7 Марта 2018 09:50:42

Власти Таиланда решили смягчить наказание за нелегальную работу, введенное прошлогодним декретом. Тюрьма нарушителям больше не грозит, а максимальный размер штрафа – 50 тыс. бат. Фото: The Phuket News
Власти Таиланда решили смягчить наказание за нелегальную работу, введенное прошлогодним декретом. Тюрьма нарушителям больше не грозит, а максимальный размер штрафа – 50 тыс. бат. Фото: The Phuket News

Наказание за нарушение законодательства, регулирующего труд иностранцев в Таиланде, было ужесточено в июне прошлого года в соответствии с «Экстренным декретом» о «Регулировании иностранного труда», который был опубликован в Royal Gazette 17 июня.

Декрет значительно ужесточил наказание за нелегальную работу и нелегальный найм иностранцев, что вызвало болезненную реакцию тайского бизнес-сообщества, прежде всего, в строительной отрасли, в которой трудится значительное число рабочих из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса. В ответ правительство пошло на уступки и ввело полугодовой мораторий на наказание как самих нелегальных работников, так и их нанимателей. Приостановлено было действие статей 101, 102, 119 и 199 декрета.

Сейчас же кабинет министров одобрил пакет поправок в законодательство, смягчающих размер наказания за нарушения. Об этом пишет газета Bangkok Post со ссылкой на официального представителя правительства Сансерна Кэукамнерда.

Среди прочего одобренные поправки предполагают снижение наказания по ключевой статье 102 экстренного декрета, в которой речь идет о наказании компаний за найм нелегалов.

В изначальном виде эта статья предполагала штраф в размере 400-800 тыс. бат за каждого нелегального работника. Одобренный кабмином новый размер штрафа – 10-100 тыс. бат за человека. В случае систематического нарушения компанией этого требования наказание, по словам господина Кэукамнерда, будет составлять от 50 до 200 тыс. бат или до года тюрьмы.

Снизить планируется и размер наказания для нелегальных работников по статье 101. Если изначально декрет предполагал штраф в размере от 20 до 100 тыс. бат и до пяти лет тюрьмы, то в новой версии тюремный срок отсутствует в принципе, а максимальный размер штрафа составляет 50 тыс. бат.

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