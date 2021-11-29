Таиланд смягчает коронавирусные ограничения

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) принял решение об очередном смягчении действующих в стране коронавирусных ограничений в декабре. В частности, будет отменен комендантский час в последних шести провинциях максимальной угрозы, а также разрешен въезд в Королевство по морю и наземным транспортом. Меры направлены на оздоровление туристического сектора и экономики в целом.

Новости Пхукета

29 Ноября 2021, 05:31 PM

Улица Kha San в Бангкоке. Фото: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, решение о новом смягчении было принято 26 ноября на заседании CCSA под председательством премьер-министр Праюта Чан-Очи. При этом власти Таиланда пошли на соответствующий шаг на фоне нарастающей в мире озабоченности новым штаммом коронавируса, который уже был замечен, в частности, в ЮАР и Гонконге.

С 1 декабря комендантский час будет отменен в провинциях Так, Накхон-Сри-Тхаммарат, Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла, заявил официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин.

Также на заседании было принято предложение Минздрава об упрощении условий въезда для участников программы Test & Go, в которую входят прибывающие из безопасных 63 стран и территорий. С 16 декабря они будут сдавать единственный анализ методом экспресс-теста на антитела (АТК), а не ПЦР. Таким образом путешественники смогут начать отдых сразу, а не после дня в отеле.

Господин Висануйотхин отметил, что решение было принято на основании того, что доля инфицированных среди прибывающих по программе Test & Go крайне мала – всего 0,08% от всех прибытий. Таковы данные Минздрава на 25 ноября, когда страна уже приняла 81 тыс. гостей по данной программе.

Также с 1 декабря будут открыты для прямого приема туристов провинции Канчанабури, Нонтхабури и Патхум-Тхани. Сейчас этим статусом обладают Бангкок, Пхукет, Краби и Пханг-Нга.

С 24 декабря будет открыт пограничный переход с Лаосом в провинции Нонг-Кхай. Об открытии морских портов для прибывающих из-за рубежа будет объявлено дополнительно.

При этом без пересмотра осталось решение о ночных развлекательных заведениях. Несмотря на просьбы со стороны бизнеса, они откроются не раньше середины января и таким образом пропустят новогодние праздники.

«В прошлом году страна пропустила новогодние праздники как раз из-за вспышки заражений в развлекательных заведениях», – пояснил господин Висануйотхин.

Также на заседании СCSA 26 ноября было принято решение о продлении действия режима чрезвычайной ситуации до конца января.