Таиланд шагнул за китайский «Золотой щит»

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) сделало шаг за «великий китайский файервол» (проект «Золотой щит).

24 Сентября 2017 14:00:00

Cейчас в приложении WeChat зарегистрированы 889 млн активных пользователей.

Глава ТАТ Ютхасак Супасаорн объявил о том, что ведомство запустило официальный аккаунт в мессенджере WeChat для информирования китайских туристов и приема от них заявлений через WeChat в круглосуточном режими. Также консультацию на китайском языке туристы могут получить в колл-центре ТАТ (телефон 1672).

«Туристический рынок Китая отрезан от глобального и совсем другой. Это [выход в WeChat] было жизненно необходимо, поскольку вся онлайновая экомистема страны является закрытой, представляя собой крупнейший в мире интранет», – заявил глава ТАТ Ютхасак Супасаорн.

В приложении WeChat зарегистрированы 889 млн активных пользователей,а общее число пользователей мобильных девайсов в Китае – 695 млн. При этом КНР по прежнему является главным рынком для тайского турбизнеса.

Согласно данным ТАТ, в 2016 году страна приняла 8,8 млн туристов из Китая (сгенерированная выручка – 430 млрд бат). В этом году турпоток из КНР прогнозируется на уровне 9 млн человек, прогноз по выручке – 479 млрд бат.

С января по июль Таиланд уже принял 5,65 млн китайцев, сгенерированная выручка составила 290 млрд бат. Всего же за отчетный период страну посетило 20,4 млн человек, а выручка превысила 1 трлн бат.