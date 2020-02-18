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Таиланд рискует потерять статус второго экспортера риса в мире

Пока что Таиланд занимает второе место в списке мировых экспортеров риса, уступая лишь в Индии. Но в спину Королевству уже дышит Вьетнам.

Новости Пхукета

18 Февраля 2020, 04:50 PM
Ожидающийся объем экспорта тайского риса в 2020 году – 7,5 млн т. Фото: Bangkok Post

Ожидающийся объем экспорта тайского риса в 2020 году – 7,5 млн т. Фото: Bangkok Post

Таиланд рискует опуститься на третье место в списке мировых экспортеров риска на фоне низкого разнообразия продукции, усиления конкуренции со стороны других производителей, высокой стоимости производства, высокого курса тайской валюты и проблем с запасами пресной воды для нужд агропромышленного комплекса. Соответствующее заявление сделал президент Ассоциации тайских экспортеров риса (TREA) Чарон Лаотхаматат.

На занимаемое пока что Таиландом второе место может подняться Вьетнам. Лидировать продолжит Индия.

«Таиланд поставляет на рынок одни и те же сорта уже 30 лет. Нам нехватает сортового разнообразия, чтобы отвечать на меняющиеся запросы рынка и вкусы потребителей», – цитирует Bangkok Post слова господина Лаотхаматата.

Ожидающийся объем экспорта в 2020 году – 7,5 млн т риса (4,2 млрд долл. в денежном выражении). Это самый низкий прогнозируемый показатель с 2013 года, когда объем экспорта составил 6,6 млн т.

В 2019 году Таиланд поставил за рубеж 7,6 млн т риса на 131 млрд бат. Падение год к году составило 32% и 25% соответственно. Основными покупателями стали Бенин (1,1 млн т), ЮАР (725,5 тыс. т), США (560 тыс. т) и Китай (471,3 тыс. т).

При этом Вьетнам продолжает наращивать присутствие на ряде важных для Таиланда рынков, включая Китай, Гонконг, Филиппины и Малайзию. Кроме того, в прошлом году Вьетнам подписал соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, которое может позволить стране нарастить экспорт в Европу. Отдельная угроза – соглашение о Транстихоокеанском партнерство, к которому Вьетнам также присоединился в прошлом году.

 

 

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