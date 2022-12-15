Таиланд решил переложить повышение цен на свет с жителей на бизнес

Регуляторная комиссии в сфере электричества (ERC) пересмотрела параметра планирующегося в начале следующего года повышения тарифов на электроэнергию. Согласно новому плану, для домохозяйств цены до апреля не вырастут, но для всех остальных потребителей, включая промышленность, поднимутся на 20%, вместо ранее анонсировавшихся 14%. Ранее производители уже предупредили, что даже при 14% поднимут цены на свои товары для потребителей, то есть как раз упомянутых выше домохозяйств

16 Декабря 2022, 09:00 AM

Цены на электричество для рядовых потребителей не вырастут в ближайшие месяцы. Но они вырастут для промышленности и сельского хозяйства, которые будут вынуждены переложить расходы на кого-нибудь. Фото: Bangkok Post