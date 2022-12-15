Таиланд решил переложить повышение цен на свет с жителей на бизнес

Новый план корректировки тарифов на электроэнергию озвучил 15 декабря генеральный секретарь Кхомгрит Тантраванит. Состоит он в том, чтобы временно заморозить ценник для рядовых потребителей на уровне 4,72 бата за 1 кВт⋅ч (юнит) и не трогать его минимум до апреля включительно. Ранее предполагалось повышение до 5,37 бата за юнит к апрелю.
Удар вместо домохозяйств примут остальные потребители, то есть бизнес в самом широком понимании, включая промышленность, сельское хозяйство, торговлю, сферу услуг. Для них тариф вырастет на 20,5% уже «в следующем месяце», пишет Bangkok Post со ссылкой на ERC. Таким образом вместо 5,37 бата к апрелю они уже в январе получат ставку в 5,69 бата за юнит, то есть на уровне второй из трех обсуждавшихся ранее ставок (но не максимальной, которая озвучивалась как 6,03 бата).
Господин Тантраванит пояснил, что ERC приняла решение о пересмотре плана «в ответ на инструкцию Национального совета по энергетической политике», согласно которой комиссия должна «договориться с поставщиками топлива о контроле стоимости электричества для домохозяйств».
Реакция бизнес-сообщества на решение ERC пока неизвестна. Ранее предприятия, входящие в Федерацию отраслей тайской промышленности (FTI), предупреждали, что будут вынуждены поднять цены на свои товары на 5-12%, если правительство все же реализует анонсированный план «щадящего» увеличения тарифа на электроэнергию на 14%. В итоге бизнес получил увеличение сразу 20,5% с тем, чтобы потребители не платили слишком много за свет.
О том, что будет с ценами на другие товары, государственные ведомства пока ничего не сказали, но озвученный в конце ноября прогноз Центробака предполагал, что в следующем году инфляция должна вернуться в пределы таргета в 3%. По итогам 2022 года она должна составить 6,3%.