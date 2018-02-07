Таиланд решил купить несколько десятков тысяч автоматов Калашникова

Россия и Таиланд подписали контракт на поставку вооруженным силам Королевства партии автоматов Калашникова.

7 Февраля 2018 09:57:05

Автомат АК-101, использующийся силовиками в Индонезии. Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia Commons

О подписании контракта на поставку в Таиланд автоматов Калашникова сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов, пишет ТАСС.

«В этом году Королевству Таиланд будут поставлены автоматы Калашникова в количестве достаточном, чтобы вооружить одну-две дивизии вооруженных сил этой страны», – заявил господин Петухов, возглавляющий российскую делегацию на сингапурском авиашоу. В современных армиях дивизия состоит из 10-20 тыс. военнослужащих.

По словам господина Петухова, поставки начнутся уже в этом году. Замглавы ФСВТС не назвал точное количество планирующихся к поставке автоматов и не указал, о каких именно моделях может идти речь. Вероятнее всего, поставляться будут автоматы АК под калибр 5,56 мм, являющийся основным в вооруженных силах Таиланда. Такие автоматы, в частности, используются силовиками в Индонезии.