Таиланд разрешил аборты на сроке до 20 недель

Власти Таиланда легализовали проведение абортов при сроке беременности до 20 недель. О смягчении законодательства и упрощение женщинам доступа к прерыванию беременности правительство сообщило 27 сентября. Опубликованное в Royal Gazette распоряжение вступит в силу 26 октября.

Новости Пхукета

5 Октября 2022, 09:00 AM

Активисты движения Женщины за свободу и демократию на акции протеста у здания парламента в январе 2021 года. Тогда власти обсуждали легализацию абортов на сроке до 12 недель. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Аборты долгое время были в принципе запрещены в Таиланде за исключением случаев беременности в результате изнасилования или при наличии угрозы жизни женщины, если она будет рожать. Принципиальное изменение позиции властей произошло в феврале 2021 года, когда власти разрешили прерывание беременности при сроке до 12 недель. Новое распоряжение увеличивает срок до 20 недель.

В заявлении правительства Таиланда от 27 сентября говорится, что «прерывание [беременности на сроке до 20 недель] не будет считаться преступлением». При этом за «считающийся преступлением» аборт предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и/или штраф в размере до 10 тыс. бат.

В опубликованном в Royal Gazette постановлении, отмечается, что женщины, намеревающиеся легально прервать нежелательную беременность на сроке от 12 до 20 недель, «должны соответствовать определенным критериям». Правительство также добавило, что в этом случае для женщины обязательна «консультация с медицинскими специалистами для получения полной информации перед принятием решения о прерывании беременности».

Как отмечает AFP, аборты в Таиланде не одобряются обществом, решившейся на процедуру женщине может грозить стигматизация. В связи с этим заместитель официального представителя правительства Трайсури Трайсоранакун подчеркнула в беседе с ThaiPBS, что отношение к женщине, обратившейся в медицинское учреждение с просьбой о легальном прерывании беременности, должно быть исключительно уважительным. Кроме того, обязательно соблюдение конфиденциальности и отсутствие давления на обратившуюся относительно принимаемого ей решения.

Национальная комиссия по правам человека в Таиланде (NHRC) приветствовала решение о продлении срока, при котором возможно проведение легального аборта, назвав право на безопасную процедуру базовым правом женщины, зафиксированным минимум в двух международных пактах, которые подписало Королевство.

В частности, это право прописано в Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и в Международном пакте о гражданских и политических правах (ICCPR), напомнила председатель NHRC Порнпрапай Ганджарин, выступая на семинаре Фонда развития здравоохранения в Таиланде (ThaiHealth) в Международный день безопасных абортов 28 сентября.

При этом она подчеркнула, что «несмотря на изменения в законодательстве, система здравоохранения страны на деле оказалась не готова поддержать выборочные аборты». По данным NHRC, в первом полугодии 2022 года большинство желавших прервать беременность женщин сталкивались с дефицитом информации о легальном и безопасном проведении процедуры. На этом фоне NHRC рекомендует правительству законодательно стимулировать повышение осведомленности женщин о доступности безопасных и легальных абортов.

«Проблема в том, что по состоянию на август в Таиланде было только 110 медучреждений, способных проводить прерывание беременности, причем в большинстве из них врачи знакомы только с процедурами при сроке до 12 недель», – заявил директор ThaiHealth Чатчай Вангвон.

С прошлого сентября по нынешний август на горячую линию по вопросам нежелательных беременностей (телефонный номер – 1663) поступило около 30,8 тыс. звонков, отметил он. В 180 случаях обратившиеся за выборочным абортом женщины получили отказ, отметил господин Вангвон.

4 октября заместитель официального представителя правительства Рачада Дхнадирек заявила, что Национальное управление здравоохранения (NHSO) добавило прерывание беременности в официальный перечень медицинских услуг. При этом многое говорит официальное название процедуры – «услуга по предотвращению небезопасных абортов». Как отметила госпожа Дхнадирек, по состоянию на октябрь Департаментом здоровья зарегистрировано 144 медучреждения, предоставляющих услугу прерывания беременности. Цифра выше чем та, которую озвучил глава ThaiHealth. Однако оказывающие услугу учреждения есть только 23 провинциях страны, то есть меньше, чем в каждой третьей.