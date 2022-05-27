Таиланд расследует посадку самолета Thai AirAsia не на ту полосу аэропорта

Министерство транспорта Таиланда начало расследование авиационного инцидента в бангкокском аэропорту Don Meuang, где самолет Thai AirAsia сел не на ту взлетно-посадочную полосу.

Новости Пхукета

27 Мая 2022, 01:00 PM

Самолет Thai AirAsia сел не на ту полосу в Бангкоке 4 мая. Фото: NNT

Как сообщило Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ), происшествие в столице расследует Комитет по расследованию авиационных инцидентов и происшествий (AAIC).

Сам инцидент произошел еще 4 мая. Рейс FD3141 авиакомпании Thai AirAsia из Ранонга в Бангкок совершил посадку не на ту полосу, создав тем самым угрозу безопасности полетов, сообщает NNBT.

По делу допрашивают работавших в тот момент в аэропорту диспетчеров, управлявшие лайнером А320 пилоты временно отстранены от работы, авиакомпания принесла извинения. Расследование должно быть завершено в течение 30 дней. По его итогам СААТ примет решения о мерах для предотвращения подобных инцидентов в будущем.