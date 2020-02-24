Власти Таиланда расширили список иностранцев, освобожденных от необходимости информировать Иммиграционное бюро о смене адреса в течение 24 часов после прибытия на новое место проживания. Впрочем, речь идет лишь об информировании Иммиграционного бюро самим иностранцем по форме ТМ28. Владельцы жилья по-прежнему обязаны подавать информацию по форме ТМ30 в установленном порядке.

Новости Пхукета

24 Февраля 2020, 04:54 PM

Таиланд расширил список лиц, освобожденных от подачи отчетов по форме ТМ28. Впрочем, форма ТМ30 никуда не делась. Фото: Таньялак Сакут

Уведомление о смягчении требований было опубликовано на сайте Иммиграционного бюро. Само уведомление датировано 14 февраля, однако вплоть до 21 февраля изменение правил публикой замечено не было.

В беседе с The Phuket News заместитель начальника Иммиграционного бюро Пхукета подполковник Удом Тхонгчин указал, что речь идет об утверждении изменений, одобренных в сентябре прошлого года.

Изменения были утверждены приказом за подписью главы тайской полиции генерала Чактхипа Чайджинды. Приказ, отменяющий действие статьи 37 Закона об иммиграционном контроле от 1979 года, был подписан генералом 14 января и вступил в силу 28 января.

Впрочем, отмененные положения статьи 37 повторяются и в новом законе. Новый приказ, как и старая статья закона, обязывает иностранца в течение суток информировать Иммиграционное бюро или просто полицию о прибытии на новое место проживания (включая временное) или возвращении домой из поездки в другую провинцию.

При этом в новом приказе расширен список иностранцев, освобожденных от соответствующей обязанности. Прежний список включал лиц, находящихся в стране со следующими целями:

Исполнение дипломатических или консульских миссий;

Исполнение должностных обязанностей на госслужбе;

Туризм;

Спорт;

Бизнес;

Инвестиционная деятельность по согласованию с соответствующим министерством или департаментом;

Инвестиционная деятельность в соответствии с законодательством о поддержке и развитии инвестиций;

Транзитные поездки;

Путешествие в составе члена команды судна или другого транспортного средства, прибывающего в Таиланд через порт, станцию и т. д.;

Учеба и исследовательская деятельность;

Работа в средстве массовой информации;

Миссионерская деятельность по согласованию с соответствующим министерством или департаментом;

Научные исследования и преподавательская деятельность, участие в работе образовательных институтов Королевства Таиланд;

Выполнение квалифицированного ручного труда и функций специалиста.

Как отметил подполковник Тхонгчин, к этому списку были добавлены следующие цели пребывания в Таиланде:

Совместное проживание иностранца с членами своей семьи с тайским гражданством или видом на жительство с целью поддержки членов семьи или получения поддержки от них (супруг, родитель или ребенок лица с тайским гражданством);

Исполнение обязанностей в интересах государственного предприятия или общественной благотворительной организации;

Проживание в стране в качестве пенсионера по соответствующей визе;

Посещение родственников лицом некогда имевшим тайское гражданство или возвращение в страну для проживания;

Получение медицинской помощи и процедур;

Сопровождение спортсмена в качестве тренера по запросу правительства;

Участие в судебном разбирательстве в статусе истца, ответ чика или свидетеля по делу.

Также подполковник Тхонгчин подчеркнул, что указанные лица освобождаются лишь от необходимости информирования властей о смене адреса по форме ТМ28. Требование раз в 90 дней информировать Иммиграционное бюро о нахождении в стране остается в силе.

«Подать 90-дневный отчет можно онлайн. Я не думаю, что с этим есть какие-то проблемы. Если же у иностранца все же возникнут трудности с подачей отчета через портал, это можно сделать заказным письмом или лично посетить офис Иммиграционного бюро», – заявил подполковник Тхонгчин.

Как уже говорилось выше, расширение списка лиц, освобожденных от необходимости подачи отчетов о смене адреса по форме ТМ28 было анонсировано еще в прошлом году. Занимавший тогда пост начальника Иммиграционного бюро Пхукета полковник Катхатхорн Кумтхиенг объяснял послабление тем, что ведомству достаточно аналогичной информации от лиц, сдающих жилье иностранцам.

«Подача отчетов по форме ТМ28 больше не требуется, поскольку есть форма ТМ30, по которой обязаны отчитываться владельцы недвижимости, сдающие жилье иностранцам», – говорил полковник Кумтхиенг.