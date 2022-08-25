Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд рассчитывает на 4,5 млн туристов за январь-август

Власти Таиланда ожидают, что турпоток из-за рубежа составит 4,5 млн человек по итогам первых восьми месяцев 2022 года, заявил 24 августа официальный представитель правительства Ануча Бурапачайсри. За период с 1 января по 16 августа страна уже приняла 4,02 млн иностранцев, причем почти половину – за последние полтора месяц.

Новости Пхукета

25 Августа 2022, 12:25 PM
Турист в бангкокском храме Wat Pho в августе 2022 года. Фото: Nutthawat Wicheanbut

Турист в бангкокском храме Wat Pho в августе 2022 года. Фото: Nutthawat Wicheanbut

Больше всего зарубежных прибытий с начала 2022 года обеспечили Малайзия, Индия, Лаос, Сингапур, США и Великобритания, приводит слова господина Бурапачайсри газета Bangkok Post.

Россияне были одними из лидеров по прибытиям в первые два месяца 2022 года, однако российский турпоток резко сократился после начала спецоперации, когда перестали быть доступны прямые рейсы из России. Впрочем, на Пхукете россияне по-прежнему входят в первую десятку по числу прибытий.

Цель Таиланда на весь 2022 год – 10 млн зарубежных прибытий. Согласно официальной статистике, за январь-июнь включительно страна приняла 2,12 млн иностранцев. Таким образом после июльского открытия границ Королевство вышло на показатель в районе 1 млн зарубежных прибытий в месяц (за период с 1 июля по 16 августа было принято 1,9 млн иностранцев).

Таким образом при сохранении нынешней динамики роста высокий сезон, действительно, может обеспечить достижение показателя в 10 млн, что соответствует четверти допандемийного турпотока.

Глава Банка Таиланда Сетхапут Сутхивартнарыпут заявил 24 августа, что восстановление экономики остается стабильным, а туристический сектор – один из драйверов этого процесса. Впрочем, эту отрасль господин Сутхивартнарыпут назвал и одним из главных источников рисков, поскольку «глобальное инфляционное давление и геополитические факторы могут оказать негативное влияние на туристов, посещающих Таиланд».

Текущие прогнозы разных ведомств предполагают, что ВВП Таиланда по итогам 2022 года вырастет в диапазоне от 3% до 3,5%. При этом результат первого полугодия – рост на 2,5%, что оказалось ниже прогнозов.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Цены на быструю лапшу вырастут на 1 бат с 25 августа
Таиланд ждет 7,5 млн иностранцев во втором полугодии после 2,12 млн в первом
Число рейсов между Китаем и Таиландом может вырасти в пять раз с сентября
Таиланд обсуждает привлечение иностранцев за счет права на рай земли
Срок пребывания по безвизу и визам по прибытию продлят с октября
Турецкая авиакомпания MGA анонсировала рейсы из России в Таиланд
Бангкок возглавил рейтинг самых популярных направлений на Agoda
В Банке Таиланда ожидают роста экономики на 3,6% в этом году вместо 3,3%
Таксистов практически освободили от транспортного налога на год
Лапша быстрого приготовления может подорожать на треть
Министр туризма высказался за Full Moon Party до 4 утра
Турбизнес Пхукета продолжает держаться на Индии
Банк Таиланда впервые за несколько лет повысил учетную ставку
Lotus’s планирует 70-80 новых магазинов до конца года
Таиланд может поднять МРОТ на 5-8% уже в этом году

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket

 